«Et svar til dere som blander reverseringsmobilisering med stortingsvalg: Det har ikke vært avstemming for eller mot Kinn nå»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Fredrik Egeberg, styreleder i Ja til reversering av Kinn.

Altså! Et svar til dere som blander reverseringsmobilisering med stortingsvalg

Det har i dagene etter stortingsvalget kommet flere innlegg om mangelen på mobilisering for reversering i måten folk i Kinn har stemt. Her har alt fra vår «samlende» ordfører, en valgforsker, en tidligere redaktør til ivrige ja-personer tatt til orde.

Det har ikke vært avstemming for eller mot Kinn nå. Det har vært stortingsvalg. Folk flest stemmer ikke på en enkeltsak da. De stemmer på pakker med politikk som de forskjellige partiene står for. Å gjøre dette valget til et valg om Kinn er direkte talentløst. Folk er opplyste mennesker som stemmer på hvilken politikk de ønsker gjennomført de neste fire årene. Da tenker en for både seg og sine samt for dette flotte landet vi bor i, ikke på reversering av kommunen alene. Med et rekordhøyt resultat for både Senterpartiet og Rødt er det derimot ikke umulig at det fører nettopp til en reversering. I alle fall nå når dette resultatet førte til at Sp er i regjeringsforhandlinger.

– Valresultatet i Kinn kan ikkje sjåast på som eit rop om reversering – Sjølv om det framleis finst misnøye med Kinn, er denne misnøya sannsynlegvis ikkje så viktig at den har avgjerande påverknad på kva folk stemte i stortingsvalet, meiner valkommentator Yngve Flo.

Det er et stort flertall i Vågsøy på hele 73 prosent som vil reversere Kinn. Alle disse personene tilhører da ikke noen få partier. De kommer fra absolutt alle partier og samfunnslag. Å kalle noen partier for ja-partier blir veldig feil. Alle partier har mange tilhengere som også vil reversere Kinn. Forskjellen kan ligge i at noen partier har noen representanter som representerer partiet, men ikke lytter til hva folket ønsker. Vi har flere av dem i Kinn.

Mobiliseringen er like sterk fremdeles. Den rettes bare høyere opp. Ikke til kommunestyrerepresentanter, der noen har sagt rett ut at de vet mye bedre enn folket. Kampen foregår i disse dager på mye høyere nivå, og mest sannsynlig blant personer som ikke har lagt så mye egen prestisje i å beholde Kinn, at de ikke tør å si høyt at de har ombestemt seg.

– At Ap har gjort det så bra i Kinn er nesten oppsiktsvekkande Ordførar i Kinn kommune, Ola Teigen, gler seg over det gode valresultatet for Arbeidarpartiet. Han gir Torbjørn Vereide skryt for måten han når ut til folk på.

Kanskje man i denne runden hører på Fylkesmannen og andre som frarådet å slå sammen til Kinn. Til og med Høyre sentralt var imot Kinn da den ikke innfridde noen av kravene de stilte til kommuner som skulle sammenslåes.

Når man nå også ser at Kinn med så høy inntekt som den har ikke klarer å gå i null en gang så ser en hvor dyr denne kommunen er å drifte. Blir dårlig med kraftkommune i Robek.

Så folkens: Det var et stortingsvalg vi nettopp hadde, ikke en avstemming om reversering av Kinn. Den avstemmingen kommer nok også snart. Da skal kritikerne av mobiliseringen få se på andre tall. Vi gir ikke opp!