«Kanskje noen lurer på hva pensjonistlaget jobber for? Det er så enkelt som dette: Vi jobber for vår egen alderdom»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Turid Strand, leiar i Vågsøy pensjonistlag.

Vågsøy pensjonistlag

Vågsøy pensjonistlag ble stiftet i 1973 I dag er vi 106 medlemmer. Det hadde vært svært kjekt om vi kunne få flere medlemmer med oss i laget. Møteplassen i dag er i lokalene til Frivillighetssentralen, Selstadgården. Dersom vi er så heldige at vi får flere medlemmer må vi vurdere møtestedet.

Våre trofaste medlemmer som vi har i dag har nådd en ganske høy alder, så vi savner interessen fra den litt yngre garde. En er aldri for gammel eller ung for å delta.

Kanskje noen lurer på hva pensjonistlaget jobber for? Det er så enkelt: Vi jobber for vår egen alderdom, så bare kom igjen, folkens.

Det er viktig å komme seg ut litt og ikke bli sittende hjemme.

Vi har medlemsmøte andre mandag i hver måned. Stort sett har det møtt fra 10-20 personer unntatt nå i sommer og høst, da har det møtt rundt 25 personer. Her har vi det sosialt når vi møtes, det er også servering av kaffe med litt attåt. Et fast innslag i medlemsmøtene er en liten basar med gode gamle treårer av beste sort som gleder heldige vinnere. Det er den enkelte som tar med en liten gave hver som vi trekker.

I slutten av august hadde vi en kjempefin busstur til Dampen på Davik i strålende sol og blikkstille vær. Der spiste vi middag og drakk kaffe. Men tiden gikk så alt for fort. Vi føler at slike turer er med å gjøre den enkelte sin hverdag bedre. Noe av det viktigeste er det sosiale, og at alle kan få anledning til en god prat. Håper vi kan ta flere turer i det nye året som kommer.

Men som jeg har vært inn om tidligere, er vi nødt å få inn flere og yngre medlemmer dersom pensjonistlaget skal bestå. Vi er åpne for gode ideer. De er gull verdt. Om det er aktuelle tema, har vi gjerne noen til å snakke om det, eller det kan være noen i laget som har en god historie eller opplevelse å dele.

På forrige møte i september hadde vi to fra Seniornett som orienterte om tilbud som finnes i Måløy, deriblant den digitale verden. En er aldri for gammel til å lære..

I slutten av november blir det julebord, så her skjer det litt av hvert. Og nylig feiret vi eldredagen som var 1. oktober.

Det er viktig å sette eldresaker på agendaen. Vi må alle være med og dra lasset sammen om vi skal få gjennomslag for det vi så inderlig ønsker.

Vi håper og ønsker at at dette gjør at vi kan ønske flere nye medlemmer velkommen, slik at det mange av våre forfedre har jobbet for kan føres videre til våre etterkommere.