«Eg set mi lit til at dette kloke forslaget står seg også med ei ny regjering og eit nytt stortingsfleirtal»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Alfred Bjørlo, Stortingsrepresentant for Venstre.

Ja til låg arbeidsgivaravgift i heile Nordfjord

Regjeringa Solberg foreslår i Statsbudsjettet for 2022 å innføre redusert arbeidsgivaravgift i Vågsøy-delen av Kinn kommune som ei varig ordning. Dersom ikkje den nye Ap/Sp-regjeringa endrar dette, betyr det at vi er sikra lik arbeidsgivaravgift i heile Nordfjord på same reduserte nivå som i dag – slik Venstre har kjempa for både lokalt og nasjonalt.

Redusert arbeidsgivaravgift er eit viktig distriktspolitisk verkemiddel, som gjer det lettare å skape og halde oppe arbeidsplassar i små og store bedrifter også utanfor dei største byområda. Nordfjord er i praksis eitt bu- og arbeidsmarknadsområde, uavhengig av politiske vedtak om nye kommunegrenser. Det ville til dømes vere djupt urimeleg og uforståeleg om Nordvestvinduet på Almenning skulle ha høgare arbeidsgjevaravgift enn Norgesvinduet på Nordfjordeid – med ekstrakostnader på mange millionar kroner som resultat.

Venstre har arbeidd systematisk over fleire år for å sikre framleis lik arbeidsgivaravgift på redusert nivå i heile Nordfjord, mellom anna i nært samarbeid med Kinn Venstre. Eg er glad for at Venstre/Høgre/Krf-regjeringa no avklarer dette ein gong for alle i framlegget til nytt statsbudsjett, og set mi lit til at dette kloke forslaget står seg også med ei ny regjering og eit nytt stortingsfleirtal.