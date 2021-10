«Kinn kan ta vare på det minst brukte språket, utan at bokmålselevane på Skram skole får ein dårlegare skulekvardag»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Peder Lofnes Hauge, leiar i Noregs Mållag.

Nynorsk eller bokmål på Skram skole

Noregs Mållag registrerer at det for tida står ein kamp om skulemålet på Skram skole i Kinn, etter at det ved stortingsvalet vart halde rådgjevande røysting i skulekrinsen. Kommunedirektøren har innstilt på nynorsk, medan oppvekstutvalet har gått inn for bokmål. Etter å ha lese debattane i media kan det vere trong for nokre oppklaringar.

Utvalet meiner skulen bør halde fram med bokmål som målform Oppvekst- og kulturutvalet stemde måndag over framtidig målform ved Skram skole. Sjølv om nokre meinte at ei endring i målform ved skulen ikkje betyr noko reint praktisk for elevar eller foreldre, engasjerte temaet også innad i utvalet.

Det er opplæringslova som slår fast at det må vere rådgjevande røysting for alle i skulekrinsen for å byte språk på ein skule. Ei slik røysting kan anten bli kravd av foreldre, eller kome til fordi skulekrinsar med ulikt språk vert slegne saman. Det er såleis litt uvanleg at det er kommuneleiinga som tek initiativ til ei slik røysting, slik det har blitt gjort i Kinn. Dei har altså ikkje høve til å gjere framlegg om språkbyte av skulemålet utan å leggje spørsmålet til ei rådgjevande folkerøysting.

Slike folkerøystingar kom til i ei tid då maktforholdet mellom nynorsk og bokmål var likare enn det er i dag. I dag fungerer slike røystingar i hovudsak for eit fleirtal som vil bli kvitt nynorsk på skular i randsonene for nynorsken.

Kommunen har delt folkerøystinga inn i aldersgrupper Kommunedirektør i Kinn, Terje Heggheim, står fast på si vurdering om at den rådgjevande folkeavstemminga om kva målform Skram skole skal ha ikkje er representativ for dei som har ungar på skulen no.

Den språklege marknaden fungerer som alle andre marknadar, han favoriserer det store framfor det små, det umarkerte framfor det markerte. Difor er òg desse røystingane berre rådgjevande. Når den nye språklova trer i kraft 1. januar 2022, set den krav til all offentleg verksemd, òg i Kinn kommune, om at dei skal fremje nynorsk, som det minst bruka norske språket.

Såleis er resultatet av den rådgjevande røystinga berre eitt av fleire omstende dei folkevalde i Kinn kan legge vekt på. Det andre er at 70 prosent av elevane på skulen har nynorsk som opplæringsspråk, og at det på ingen måte er mange som byter frå nynorsk til bokmål på ungdomsskulen, når elevane sjølve vel opplæringsspråk.

55,5 prosent stemte for at skulen skal ha denne målforma i framtida No er resultatet av folkeavstemminga om målform ved Skram skole i Måløy klart. 55,5 prosent meiner skulen bør halde fram med bokmål som målform mens 41,7 meiner ein bør bytte til nynorsk for å spare pengar.

I tillegg kan vi nemne at då Holvik skule vart lagt ned i 2018, kom nynorskelevane derifrå inn på Skram skole. Ein historisk nynorskkrins vart dermed slegen saman med ein bokmålskrins. Den gongen skulle det vore røysting, men ho vart aldri halden. Nynorskstradisjonen frå den mindre Holvik krins er òg eit omstende i saka. Dei vart lagt inn i ein større bokmålskrins utan høve til å seie si meining i ei røysting.

Uansett kva kommunestyret kjem fram til i Kinn, er det slik at nynorskelevane treng å lese og sjå meir nynorsk rundt seg i ein kvardag full av bokmål. Eit vedtak om at Skram skole vert nynorskskule vil hegne betre om desse nynorskelevane, medan situasjonen for bokmålselevane vil vere bortimot uendra. Det finst altså gode argument for at Kinn kommune kan ta vare på det minst brukte språket, utan at bokmålselevane på Skram skole får ein dårlegare skulekvardag.

At skulemålet på Skram i si tid vart bokmål etter ei røysting der det var fleirtal for nynorsk, er då òg ein historisk kuriositet.