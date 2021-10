Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Elling Bortne.

Når man iler seierherren til unnsetning

Det er et gammelt munnhell som sier det omtrent slik – gjentas en bløff og/eller en usannhet mange nok ganger, blir det til slutt en vedtatt sannhet.

I Fjordenes Tidende datert den 15. oktober dette år finner jeg en artikkel om Stad skipstunnel som i statsbudsjettet for 2022 er tilført 440 millioner. Selvskryt skal man som kjent lytte til for det kommer fra hjertet også det som uttales av Alfred Bjørlo. I siste del av nevnte innlegget sier han det slik; «No er det ingen veg tilbake. Venstre og dei andre regjeringspartia har ført ei 140 år gammal kampsak for kysten heilt i mål seier ny stortingsrepresentant for Venstre og avtroppande ordfører i Stad, Alfred Bjørlo».

Så vidt jeg kan erindre hadde regjeringa med Venstre på laget - på et tidligere tidspunkt, ingen startløyving med for Stad Skipstunnel. Slik startløyving kom med etter at et samlet stortingsflertall med Fremskrittspartiet i spissen bestemte noe annet. At skipstunnelen dermed kom med i viktige samferdselsprosjekt er derfor ikke Venstre i regjering å takke. At den samme skipstunnel nå i budsjettet for 2022 får 440 millioner er med andre ord en naturlig konsekvens av det tidligere nevnte stortingsflertall.

At Bjørlo og Venstre nå står frem og vil sole seg i glansen er ikke uvanlig for politikere flest. Jeg tipper at mange vil stå fremst i køen den dagen snoren skal klippes, men er det noen som virkelig har lagt mye innsats i prosjektet Stad skipstunnel så er det Åge Starheim. Fra min tid i stedets lokalavis kan jeg huske hans utrettelige engasjement for prosjektet. Jeg tror neppe at Venstre kommer i noen særstilling hva gjelder realiseringen av nevnte skipstunnel. Å glemme de som har gått i forveien er ikke uvanlig. Det kan skje hvem som helst.

Thor Egeland har sagt det så treffende; «Skal du bløffe åpenlyst uten omsyn til moral og etikk – da er valget veldig enkelt, du bør satse på politikk».