«Skyt ein ein stor bukk blir det meir kjøt å dele, skyt ein ein mindre bukk blir det mindre kjøt. Det er her skoen trykker for mange jaktvald»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Tore Røys Nesbakk, jaktleiar i Dalsbotten vald på Bremangerlandet.

Eit felles krafttak i hjorteforvaltninga

Vi jegerane er til slutt dei som har den største påvirkninga til korleis den felles hjortestammen vår skal sjå ut. Det er vi som sit der og vurderer dyra som skal skytast når dei kjem, og det er den enkelte jeger si haldning til forvaltninga som ofte avgjer om storbukken blir skoten eller om han får gå. Eg har den siste tida prøvd å sette meg meir inn i talmaterialet og forvaltninga, og eg ser at vi med godt samvit kan vere endå meir restriktive i avskytinga, spesielt i forhold til bukkeskyting.

Jegerane i Bremanger kommune skyt veldig mange mellomaldrande bukkar samanlikna med fleire nabokommunar, til dømes Kinn og Gloppen. Bremanger kommune har no få mellomaldrande og gamle bukkar, og dette er ikkje i tråd med målsettinga til kommunestyret om at «hjortebestandar med ei naturleg aldersfordeling er i god økologisk tilstand» Det som skjer om vi ikkje får auka bestanden av hanndyr, er at hjort med liten kroppsstorleik slepp til i foreldrerolla, og derav får hjorten mindre avkom og lågare slaktevekter som resultat. Dette er ikkje heldig for nokon av partane.

Målet til kommunen er å redusere hjortestammen, og auke snittalderen på vaksne hanndyr og hodyr som går igjen i vinterbestanden. Veldig få bukkar i Bremanger blir over 7 år før dei blir skotne. Bukkane er på topp når dei er 7–12 år. Vi som jaktlag og jegerar må no prøve å skyte mindre av desse bukkane i alderen 5–12 år, og heller prøve å gjere det vi kan for å skyte kalvar, fjorkoller, spissbukkar og returbukkar (bukkar over 12 år). Spissbukkane er ikkje stadfaste, men vandrar ut av fødeområdet sitt og kan vandre langt før dei slår seg til ro ein plass.

Den store elefanten i rommet i dette spørsmålet er kjøt. Skyt ein ein stor bukk blir det meir kjøt å dele på, skyt ein ein mindre bukk blir det mindre kjøt. Det er her skoen trykker for mange jaktvald, og her det må gjerast nokre grep. Nær fri kalveskyting kan vere ei løysing på dette for ein periode, og det har vore gjort med godt resultat i nabokommunane.

Vi har dei siste 10–12 åra vore meir bevisste på både jaktmetode og kva dyr ein skyt på Bremangerlandet. Mange jaktvald har slutta med drivjakt og brukar mykje tid på kvelds- og morgonpostering, og slik har ein kunna vere meir bevisst kring kva dyr ein skyt, då ein ofte har betre tid til å vurdere og plukke ut dei dyra ein vil ta ut. Dette har også stor gevinst i forhold til skadeskyting, då dyra ofte står i ro og beitar når dei blir skotne. I tillegg jagar ein ikkje dyra ut av valda, men dei blir ofte verande om dei ikkje blir forstyrra for mykje i årsleveområdet sitt i løpet av jakta.

Det er synd at ikkje fleire jegerar i Bremanger møter opp på jegermøta som blir arrangert i regi av kommunen, då dette er arena for å kunne diskutere og lufte ulike problemstillingar ein har, samt få fylt på med det siste som er bestemt på kommunenivå osv. I staden blir ofte resultatet at ein sit på kvar si tue med kvar si meining utan at vi kjem nokon veg. Skal vi lykkast med målsettinga om ein redusert og sterkare hjortebestand, der ein også klarar å auke snittalderen på dyra og auke andelen hanndyr, må alle vere med på eit felles krafttak.

Eg trur at det blir utarbeida mykje god informasjon frå fagpersonar, fagmiljøa og politikken, men at dette dessverre ofte ikkje rekk ut til fleirtalet av jegerane og grunneigarane som til sist forvaltar stammen. Her kan kanskje kommune, valdsleiarar og jaktleiarar ta eit større ansvar med å sørge for at informasjonen når ut til alle som skal ha den. Eg har i alle fall sjølv erfart at det blir enklare å sjå heile biletet når ein får sjå dokumentasjonen sjølv.