Meninger

Denne teksten er skrive av Anita Orheim.

Ekte versus likes

Det omhandlar som oftast ikkje deg, men dei – dei som ikkje svarar.

Vi er blitt så ufatteleg tilgjengelege. Heile døgnet ligg vi på servicesida på sosiale medium og mobilen. Mange føler seg metta …

Vi veit ikkje kva andre kjempar og slit med, stressar og bekymrar seg over akkurat i dag – her og no …

Men vi ser dei har 155 likes på bordoppsatsen eller brytebrødet dei lagde i kveld.

Lat ikkje gleda di over noko bli avhengig av andre si anerkjenning.

Legg vekk mobilen litt oftare og litt lenger … Kjenn på kva det gjer med deg.

Slutt å vente på andre for å finne lukka og gleda. Berre gjer det – sjølv.

Legg planar aleine og gled deg over dei – her og no …

Vær god og tru mot deg sjølv og set av tid til deg sjølv.

Om nokon undervegs ser den skinande skatten du har oppdaga, ja, så del han med dei – her og no …

Ta dei godt i mot med opne armar den dagen dei står i di dør.

For du veit ikkje kva kampar dei står i – her og no …