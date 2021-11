«Kanskje er prosessen rundt nedleggelse av kommunekjøkkenet utført etter de beste intensjoner, men det må være måte på behandling av samfunnets slitere»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Elling Bortne.

Jeg ligger her i min fornedrelse

Fra min tid i stedets lokalavis kan jeg minnes en person fra gatebildet i Måløy – kjent for sin rake rygg og standhaftige meninger. Dette var også en av samfunnets mange slitere, og som ikke hadde ligget samfunnet særlig til last, men som i likhet med mange andre ved veis ende havnet på gamleheimen. Det var i den tiden avisen ved utsendelse av kontingentblanketter gjerne fikk penger tilbake i konvolutt sendt via postverket. Personen som jeg her har i tankene var intet unntak, og ved hver utsendelse sammen med en høflig anmodning om snarlig innbetaling, kom brev til avisen som alltid begynte slik; «Jeg ligger her i min fornedrelse».

I Fjordens Tidende ser jeg at kroken på døren er endelig satt for det kommunale kjøkkenet i Måløy – gjeldende fra 1. desember 2021. Produksjonen skal nå og som tidligere meldt, flyttes til Florø. Jeg forundrer meg over at det så langt jeg har registrert, ikke har fremkommet noen tanker og/eller forslag om å flytte matproduksjonen til Måløy. Vi er etter hvert blitt vant til at alt som betyr noe her i ytre skal inn til Førde. På samme måte kan denne flyttingen fremstå som en kommende trend i tiden – det meste blir å flytte til Florø.

Om jeg leser avisen rett skal nå mat fraktes en gang per uke fra Florø til Måløy for oppvarming. Det finnes snart ingen grenser for den fornedrelse som samfunnets mange slitere nå må gjennomgå som et resultat av den toskeskap som i sin tid ble utvist ved sammenslåing av Florø og Vågsøy.

At det snart skal åpnes en ny avdeling på Kulatoppen – et topp moderne anlegg som ikke har kjøkken til bruk for sine beboere, er helt ubegripelig. Er det noen i dag som bygger nye hus uten kjøkken fordi noen politikere har bestemt at du skal få maten brakt over fra naboen? Tanken er helt absurd.

Jeg undres på hvordan disse politikerne vil reagere dersom de ble tilbudt fiskekaker i brun saus som har stått på lager i en hel uke og/eller plukkfisk som er tilberedt flere dager i forveien.

Det kan godt hende at prosessen omkring nedleggelse og flytting er utført etter de beste intensjoner, men det må være måte på å behandle samfunnets slitere – disse som har skapt det samfunnet vi i dag har og som politikere flest soler seg i, som en pariakaste.

De økonomiske konsekvensene vil sikkert også denne gangen melde seg på om inkje so brått. Grep som politikerne gjør for å spare penger pleier gjerne ende opp med en økonomisk blåmandag.