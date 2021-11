«Nedlegging av kjøkkenet i Måløy: Det er ingen skam å snu ...»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Reidun Espeland, leder i Florø Pensjonistlag.

Nedlegging av kjøkkenet i Måløy. Ingen skam å snu ...

Jeg har med stor forbauselse lest innleggene i Firdaposten og Fjordenes Tidende av Gunnar Nore og svar fra Jacob Nødseth.

Jeg har også lest flere artikler i Fjordenes Tidende av Elling Bortne, Helge Hjelle.

Jeg har snakket med brukere, pårørende og tidligere ansatte på kjøkkenet i Måløy. Ingen er enig i at kjøkkenet skal nedlegges.

Nødseth snakker varmt om sine pårørende, og hvordan de opplever matserveringen fra Bordgleder. Etter hva jeg forstår er de veldig fornøyd med maten. Jeg er også pårørende og har vært innom Furuhaugane, Florø Omsorgssenter og Markegt. 55. Alle disse stedene får mat fra Bordgleder.

Det er ikke alt jeg har sett som er like fristende. Bl.a. kan jeg fortelle om en søndagsmiddag på Furuhaugane, det var sosekjøtt og alle gledet seg til en deilig middag. Kjøttet var så hardt og seigt at maten var helt uspiselig. Det meste gikk rett i bosset. Jeg ringte da til sjefen for Bordgleder og klaget, fikk da til svar at det var betjeningen på Furuhaugane som hadde varmet opp maten feil.

Ifølge Nødseth er det ikke først og fremst for å spare penger at Bordgleder skal levere mat i Måløy, men på grunn av kvaliteten. Noen innsparing kan det heller ikke bli, i og med at kuvertprisen pr. porsjon er kr. 34 dyrere og i tillegg kommer frakt.

Jeg er sikker på at det også blir et mye større matsvinn enn det er i dag. Da maten kun kan varmes opp en gang.

At de eldre kan spise når de vil kan i hvert fall ikke la seg gjøre på en institusjon. De ansatte er så belastet allerede at de kan neppe servere mat når det passer den enkelte.

At Nødseth, som politiker og i tillegg med i styret for Bordgleder, ikke kjente til kommunedirektørens forslag om nedlegging av kjøkkenet i Måløy før han leste et i lokalavisa finner vi veldig merkelig.

Mener de aldrende lokalene til Bordgleder er gode nok til å ta i mot Måløys matproduksjon KF Bordgleder, som skal overta all produksjon av mat til institusjonene i Kinn fra 1. desember, har lenge vært misfornøyd med de umoderne og tungdrevne lokalene de har i Florø. Men selv om de er på jakt etter nye og bedre lokaler, er det uproblematisk å overta all drift fra kjøkkenet i Måløy.

Jeg har lest at nedlegging av kjøkkenet skal skje innen 1. desember 2021.

Jeg har noen spørsmål som jeg ber om å få svar på:

1. Hvorfor skal kjøkkenet i Måløy nedlegges?

2. Har eldrerådet fått uttale seg?

I Norge dag har vi nå passert 1 million pensjonister.

Her i Florø er vi 275 medlemmer, vi har plass til mange flere.

Hva slags alderdom ønsker du deg? Vi jobber for at alle skal ha det så bra som mulig og at vi skal bli behandlet med respekt. En av sakene vi er sterkt opptatt av, og ønsker å påvirke, er å få kjøkkenet tilbake på institusjonene.

De fleste av oss har jobbet et langt liv. Og vi må vel kunne si at den velstand vi har i dag har vi vært med på å legge grunnen til. Vi har betalt vår skatt med mer eller mindre glede og vi betaler fremdeles skatt på pensjonen vår.

Jeg synes ikke det er for mye forlangt at vi blir tatt med på råd når det er saker som direkte angår oss.

Eller er det bare i festtaler pensjonistene blir verdsatt og takket for innsatsen?