Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Inge Bakke.

Jeg har fått lese en liten bok, en barnebok av den typen voksne har minst like mye igjen for å lese. En utrolig vakker bok med sterk og gripende tekst og vidunderlige bilder. Den handler om et aktuelt tema, organdonasjon, opplevd av et barn som står i fare for å miste sin mor. Vil hun få nytt hjerte? Og hvis hun får, vil hun da være den samme, med en annens hjerte i kroppen?

Line Dybedal har skrevet en tekst illustrert av Line Renslebråten som har resultert i en fortelling som taler rett til hjertet, som den også handler om. «Eit hjarte til jul» taler til hjertet, men også til hodet. Det står ingenting om det i boken, men gjennom denne historien forstår vi hva det kan bety å si ja til organdonasjon. Vi forstår at et raust menneske, friskt og levende, har tenkt at hvis jeg dør på en slik måte at deler av kroppen min kan være til nytte for andre, så vil jeg si ja til det. For den som får et slikt organ er det en blanding av tristhet og takknemlighet. «Nora synest det gjer vondt å ønskje at mamma skal få eit nytt hjarte. Det betyr at nokon andre må døy.»

Store og små strøymde til då bokbåten la til kai Det flytande litteraturhuset Epos hadde veldig mange på besøk då det besøkte Selje laurdag.

Den lille boka «Eit hjarte til jul» er en edelsten. Den handler om kjærlighet og omsorg, om vårt helsevesen og vårt samfunn. Alt i noen få ord og noen få bilder. Den er liten og stor på samme tid. Jeg føler stolthet over at den kommer fra vår egen «hjarteStad».