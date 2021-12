«Den fremlagte rapporten gir ikke et økonomisk grunnlag for å legge ned kjøkkenet i Måløy»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Helge Hjelle, Måløy.

Kommunalt kjøkken i Måløy og den mangelfulle rapporten

Jeg har fått anledning til å lese den enkle og mangelfulle rapporten fra PWC som administrasjonen i Kinn bygger sin anbefaling om å legge ned det kommunale kjøkkenet i Måløy på.

Og slik starter rapporten:

Bakgrunn:

«Kinn kommune vil sjå på økonomien knytt til å organisere kjøkkentjenesten i kommunen på ein annan måte. I Måløy vert all mat til bu- og omsorgsbustadane, samt heimebuande, produsert og levert lokalt. Kinn kommune vil sjå på den økonomiske konsekvensen av å flytte produksjonen av maten til Florø, og PwC er forespurt om å gjennomføre ei økonomiske analyse av dette».

Med et slikt bestilt mandat er det ikke vanskelig å forstå signalet om hva denne rapporten skal omhandle og resultere i.

Rapporten er enkel i sin form, men det som slår meg er at uttrykket « usikkerhet» går igjen flere ganger i rapporten. En rapport som er mangelfull, og bygger på mangelfullt tallgrunnlag.

Eksempel hentet fra rapporten: «Antall måltid har også «endra» seg undervegs i prosessen og ført til ekstra usikkerheit», «og det viser at det er ein viss usikkerheit knytt til mottatt tallgrunnlag og om ein samanliknar på rett grunnlag».

I rapporten går det fram at kjøkkenet i Måløy produserer 137 måltid til kr 138. Bordgleder produserer 172 måltider til kr 172. Dette gir en differanse på kr 34 i fordel kjøkkenet i Måløy ved dagens drift!

Når de 137 måltidene fra gamle Vågsøy blir overført til Bordgleder vil kostnaden pr. måltid bli kr 146,- i henhold til rapporten som i sin konklusjon til dette tallet sier følgende «viss usikkerheit knytt til mottatt tallgrunnlag og om ein samanliknar på rett grunnlag». Likevel dyrere enn hva kjøkkenet i Måløy leverer for!

I en orientering for Helse- og sosialutvalget kan rådgiver Kvalsvik fortelle at prisen på maten vil stige med kr 30,- for neste år. Noe som etter slik jeg forstår det vil øke kostnadene for maten fra Bordgleder. Noe som gjør maten enda dyrere enn hva rapporten tar høyde for!

Hva med brødmaten som produseres på kjøkkenet i Måløy, skal også den produseres hos Bordgleder og sendes opp en gang i uken, eller skal den kjøpes lokalt i Måløy? I så tilfelle den skal kjøpes lokalt i Måløy, er den beregnet inn i kostnadene?

Bordgleder skal levere dobbelt så mange måltider til kommunen som de gjør nå, uten å øke personellet, går det fram av rapporten. Da er det virkelig betimelig å stille spørsmål om det har vært for mange ansatt / overkapasitet hos Bordgleder over lengre tid, eller har de ansatt personale i påvente av hva som skulle komme etter at det ble kjent (ved budsjettbehandling i desember 2020) at kjøkkenet i Måløy skal legges ned?

Rapporten konsentrerer seg kun om nedlegging av kjøkkenet i Måløy, den gir ingen vurdering på om det vil svare seg å lage all maten til Kinn i Måløy og frakte den en gang i uken til Florø.

Jeanette Jensen og Anita Solberg opplyser i et intervju med Fjordenes Tidende at nesten alle brukerne er avhengig av hjelp til å varme maten og vil få det. I intervjuet innrømmer de at dette vil føre til ekstra arbeid, men prøver å bagatellisere det til «minimalt med ekstraarbeid». Over et helt år med det som i dette tilfelle blir beskrevet som «minimalt» så blir det trass alt en god del timer, med så mange som trenger hjelp over 364 dager.

Hvorfor er ikke disse kostnadene beregnet og lagt inn i rapporten, da ville vi muligens fått et annet bilde på kostnader, med disse kostnader dekkes vel over en annen post i budsjettet /regnskap og derved skjult fra selve matkostnadene. For med merarbeid følger også merkostnader!

Flere har i innlegg påpekt manglene ved rapporten, det har også Tone Holvik gjort i et åpne brev og leserinnlegg i Fjordenes Tidende 10. november hvor hun tar opp flere relevante spørsmål som ikke er vurdert i rapporten, spørsmål som virkelig er relevant for å få på plass et riktig og komplett kostnadsbilde. Hvorfor blir ikke dette besvart?

I et intervju med Fjordenes Tidende fortelles det videre at de første ti mikrobølgeovnene er utdelt til brukere som ikke har slik ovn fra før. Du snakker om galskap!

Jeg kan ikke la være å spørre (litt spøkefullt) om disse mikrobølgeovnene er handlet lokalt i Måløy, og at en har vært så smart at en har fylt ut en seddel for hver ovn og lagt i kassen for «Jeg handler lokalt», det vil tidoblet sjansen for å vinne i neste trekning av «Jeg handler lokalt». Da har en virkelig mulighet til vinne 20.000 i gavekort som nok vil komme godt med!

Så i enda et intervju med Fjordenes Tidende bli det fortalt at alle ansatte på kjøkkenet har takket ja til nye jobber i kommunen, helt tydelig mot sin vilje slik jeg leser intervjuet med Fjordenes Tidende. Lønnsmessig er de da flyttet over fra posten i budsjettet som handlet om mat til annen budsjettpost.

Rapporten som legges til grunn for nedlegging av kjøkkenet i Måløy er direkte mangelfull og gir ikke det riktige kostnadsbildet. Hvordan administrasjonen kan konkludere med at en vil spare penger i dette tilfelle er uforståelig.

Rapporten forteller at slik situasjonen er nå så er maten fra Bordgleder kr 34,- dyrere en maten fra kjøkkenet i Måløy. Så, etter det jeg forstår, gjennom redegjørelse i helse- og sosialutvalget så vil denne prisen stige med kr 30,- neste år, noe som gjør maten enda dyrere. Rapporten tar heller ikke høyde for «minimalt ekstraarbeid» som beskrives, ei heller problemstillinger som er tatt opp i brev/leserinnlegg. Og ikke nok med det alle ansatte på kjøkkenet har fått nye jobber i kommunen, men nå blir lønnskostnader fra annen post, men over det samme budsjett og regnskap. Det er betimelig å spørre hvordan en da kan spare penger på å legge ned kjøkkenet?

Min påstand er at den fremlagte rapport ikke gir et økonomisk grunnlag for å legge ned kjøkkenet i Måløy, til det er den altfor lite omfattende og direkte mangelfull, ved siden av at tallgrunnlaget er tvilsomt, noe som beskrives i selve rapporten. Her sparer en ikke penger, tvert imot etter min mening, samtidig som en gir de eldre et langt dårligere mattilbud en hva en har i dag. En kan da ikke gjøre en så avgjørende beslutning på et så dårlig grunnlag.

Nå må en stoppe en eventuelt nedrigging av kjøkkenet i Måløy, før den endelige behandling har funnet sted i kommunestyret. Dette dreier seg kun om å flytte kommunale arbeidsplasser fra Måløy til Florø!

Det er grunn til også å stille spørsmål om hvorfor det kommunale kjøkkenet ikke er planlagt og flyttet over i den nye fløyen som nå skal tas i bruk på Kulatoppen omsorgssenter.

Dette ville gitt et langt bedre tilbud og matopplevelse for de eldre, samtidig som det vil gi et langt mer rasjonelt opplegg ved tilberedelse, servering og transport av maten, noe som over tid ville gitt økonomisk innsparing! I Stortingsmelding 15 (2017 – 2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre (vedtatt på Stortinget), i kapittel 6 er nettopp det å opprette kjøkken på omsorgssentrene igjen for å skape matglede ved god og delikat anrettet mat et av hovedpunktene i denne delen av meldingen. Stortinget har satt av store midler i en tilskuddsordning for nettopp gjennomføringen av dette.

Det som nå skjer i Kinn, med produksjon av maten i Florø, er stikk i strid med det som legges opp til i denne stortingsmeldingen. Hvorfor ble ikke denne meldingen tatt hensyn til ved planleggingen av utvidelsen på Kulatoppen?