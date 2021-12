Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av gruppeleiar i Kinn KrF, Gustav Johan Nydal.

Reversering av Kinn vil vere ein skandale

Kinn kommune er komen for å bli og det vil vere meiningslaust å starte ein reverseringsprosess no.

I tre år har kommuneadministrasjonen arbeidd for å sy saman organisasjonen i den nye kommunen, få på plass felles system og få systema til å fungere.

– Vi er valgt inn for å forvalte Kinn, men Høyre opptrer uansvarlig og har satt oss alle i politisk limbo Frank Willy Djuvik mener at Høyre opptrer uansvarlig etter at årsmøtet i partiet denne uken fattet vedtak om at partiet skal respektere en folkeavstemming om Kinn kommune, gitt at konsekvensene av en eventuell oppløsning blir tydelig avklart på forhånd.

Kommunestyret har fungert i to år og har brukt tid på å finne ut av korleis vi best mogeleg kan jobbe saman og det er ikkje å legge skjul på at det har vore utfordrande med skifte av samarbeidskonstellasjonar etc.

Utanfrå kan det ha sett ut som eit sirkus, og av og til har det vore det.

Når mange av dei valde representantane i kommunestyret ikkje har hatt anna mål enn å løyse opp kommunen så har det til tider ikkje vore særleg konstruktivt.

Venstre: – Vi har ingen planer om å drøfte reversering av kommunen Gruppeleder Jacob Nødseth i Kinn Venstre står fast på at han og partikollegene i kommunestyret vil jobbe for utvikling, heller enn avvikling, av kommunen.

Med mange sterke røyster utanfrå som har heia på reverseringstankegangen og berre klaga på alt som ikkje fungerer og skrytt opp i skyene kor godt alt var før, så har det heller ikkje vore med på å styrke omdømet for den nye kommunen.

Konsekvensane ved ei evt. reversering er dramatiske.

Ap vil ikkje diskutere reversering: – Ein kommune er noko ein bygger over år Gruppeleiar i Kinn Arbeiderparti, Silje Ødegård Standal, seier politikarane i kommunestyregruppa står fast på valløfta. Dei vil ikkje gå inn i ein reverseringsdebatt om Kinn kommune.

Det vil koste enorme summar som ein slett ikkje kan rekne med blir betalt av andre. Det vil føre til to år med total stopp i alle fornuftige prosessar i kommunen, alle investeringar vil stoppe opp, og sist men ikkje minst; Ingen anar korleis det blir etter ei eventuell reversering.

Skal Vågsøy oppstå på nytt som sjølvstendig minikommune utan Bryggja?

Klarer minikommunen å gjennomføre bygging av Skram skole?

MDG har ikke tatt et standpunkt til reversering, men mener det er naturlig å ta debatten Kinn MDG har ikke tatt standpunkt til verken reverseringspørsmålet eller en eventuell folkeavstemming om reversering. Gruppeleder Odd Bovim mener likevel at det er naturlig å ta debatten.

Skal Vågsøy slå seg saman med Stad kommune?

Trur verkeleg folk i Vågsøy at ein skal få delt kommunesenter i Måløy og på Eid ved ei samanslåing med Stad?

Skal Flora kommune oppstå på nytt?

Skal Flora og Bremanger slå seg saman?

Kinn Høgre: – Om det kjem eit krav om folkeavstemming, skal vi respektere det Kinn Høgre hadde saka om folkerøysting om ei eventuell oppløysing av Kinn kommune oppe på årsmøtet tirsdag kveld. Dei seier dei skal respektere ei folkerøysting, om det kjem krav om det.

Ein må også stille spørsmålet om nokon verkeleg trur at det skal bli rimelegare å drifte to kommunar med to sjølvstendige administrasjonar enn ein felles kommune?

Det framstår for meg at det absolutt ikkje er klåre tankar om dette mellom dei som heiar på reversering.

Når det einaste felles målet er å reversere kommunesamanslåiinga utan å avklare kva som skal skje etterpå då blir prosessen meiningslaus og reverseringa ein skandale.

No må reverseringspørsmålet leggjast bort ein gong for alle og vi må samle oss om å få Kinn kommune til å fungere endå betre.

Og så burde ein heller sørge for at Bremanger vart med i Kinn kommune.