Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Nils Myklebust, leiar i Kinn Sp og er eit svar til gruppeleiar i Kinn KrF, Gustav Johan Nydal i denne saka:

«Svar til Gustav Johan Nydal og fleire»

Ser at du i eit lesarinnlegg er svært så bekymra for korleis det skal gå med «minivågsøy» som du kallar det så nedlatande. For å opplyse deg litt, ca. halvparten av norske kommunar er under 5500 innbyggjarar, så då er her mange kommunar i Norge som i dine augo ikkje ha livets rett. Du framstiller det som at dersom vi ikkje held fram i Kinn så er det synd i oss i Vågsøy-område.

Sei meg Nydal, meiner du verkeleg at folket i Vågsøy ikkje er i stand til å sjå kva som er til deira beste?

Og meiner du verkeleg at folket i Florø ikkje er stand til å tenkje sjølve? Er du så mykje klokare at det overgår alle andre innbyggjarar.?

Du skriv at det å løyse opp eventuelt Kinn kommune som følge av ei folkerøysting så er det ei skandale. Det som er skandale og som du burde ta inn over deg er at det er måten som Kinn kommune vart til på som er skandale. Der dokke med fullt overlegg overkøyrde innbyggjarane sin vilje med fullt forsett, det er det som er skandalen. Verken meir eller mindre.

For å fullstendig gjere skandalen så vil du også tvinge Bremanger inn i Kinn, mot deira klare vilje.

Så les eg om kor Nødseth vil utvikle Kinn framover, kvifor har ein ikkje klart noko som helst i dette eit og eit halvt året han har styrt skuta. Det einaste han har snakka om er alle luftslotta vi har råd til.

SP forsøkte å sette på bremseklossane i fjor vår, dette meinte vi var heilt nødvendig for å få kontroll over økonomien og dermed kunne bygge ei kommune. Berre då var det mogeleg å klare å danne seg eit bilete av kva ein kunne makte å gjere av investeringar.

Investeringar som vi ikkje hadde lovd bort i valkampen, men som vi hadde laga ei avtale om med blant andre Ap, men slik gjekk det ikkje.

Så det måtte gå det same tidsrommet før både du og fleire innsåg dette. Det kan verka som at ordføraren ikkje har teke dette inn over seg endå, i hans auge så er dette alle andre sin feil.

Skal Kinn kommune ha livets rett så er det ein ting som må til og det er å ha innbyggarane i kommunen bak seg. Har ein ikkje det så vert dette ei umogeleg oppgåve. Så hald ei folkerøysting etter same mal av oppteljinga som valet i 2019.

Eg har den tiltrua til at Kinn kommune sine innbyggarar både har kunnskapar og innsikt til å seie si meining.