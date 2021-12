«Vi bør ha en avklaring på reverseringsdebatten før kommunebudsjettet skal vedtas»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Odd Bovim, gruppeleder for MDG i Kinn kommunestyre, og er en kommentar til spørsmålene som gruppeleder for Frp, Frank Willy Djuvik, sendte til kommunedirektør i Kinn, Terje Heggheim, denne uken.

– Vi er valgt inn for å forvalte Kinn, men Høyre opptrer uansvarlig og har satt oss alle i politisk limbo Frank Willy Djuvik mener at Høyre opptrer uansvarlig etter at årsmøtet i partiet denne uken fattet vedtak om at partiet skal respektere en folkeavstemming om Kinn kommune, gitt at konsekvensene av en eventuell oppløsning blir tydelig avklart på forhånd.

Spørsmålene fra Frank Willy er gode, de.

Dog teller jeg 17-17 på hvem som har tonet flagg på om de ønsker folkeavstemning eller ikke, gitt at SV og MDG ikke har bestemt seg. MDG har det i hvert fall ikke.

Frank Willys spørsmålsstilling viser i hvert fall med stor tydelighet nødvendigheten av å avklare om det foreligger et reelt flertall for å gå i gang med en slik prosess, samt hva den vil innebære. Dersom dette er noe det er et oppriktig flertall for (MDG kan ikke tas til inntekt for det per i dag) bør vi få avklart, og igangsatt, prosessen så snart som mulig, i motsatt fall kan vi «holde frem som vi/administrasjonen stevner». Jeg vil anta, slik også andre har pekt på, at budsjettarbeidet neppe kan gjøres uavhengig av dette, så det tilsier at det er hensiktsmessig med en avklaring før budsjettvedtaket.

Det er ordføreren som eventuelt indiserer og kaller inn til et slikt møte. Om det ikke blir indisert kan det gjøres av 1/3 av kommunestyrets medlemmer, jf. kommunelovens § 11-2, 2. ledd og 11-3, 1. ledd i.f. Det krever dermed 13 stemmer, og HER er jeg rimelig sikker på at MDG stiller med to av dem.

Ber om at ordføreren gir snarlig tilbakemelding på dette. Gitt at budsjettet skal vedtas 14. desember, og vi bør ha rimelig tid i begge ender (noe som er vanskelig nok) bør møtet kalles inn til asap, og gjennomføres i løpet av neste uke.

Om dette ikke fremstår mulig, eller det ikke er politisk vilje til det, fremstår det utfordrende å gjennomføre en forsvarlig budsjettprosess. Jeg er også tvilende til muligheten for å vedta budsjett med forbehold om fortsatt kommuneeksistens, eller vedta to alternative budsjett avhengig av en eventuell oppløsningsprosess.