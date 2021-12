«Om vi skal lukkast med å ta leiarposisjonar innanfor hav, næringsutvikling og det grøne skiftet må vi samarbeide»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Tommy Aarethun, dagleg leiar i Initiativ Vest.

« Vi ser ikkje grensene under vatnet – det må vi utnytte!»

Om Vestlandet skal lukkast med å ta leiarposisjonane innanfor hav, næringsutvikling og det grøne skiftet er det ein ting vi må gjera meir av: Samarbeide. Her kan fleire lære av med anna miljøet i Florø!

«Alle» peikar no på eit styrkja samarbeid som svært viktig framover, og mange held Berekraftsmål 17 – samarbeid for å nå måla som det viktigaste av dei alle. Samarbeid i praksis er derimot, av ulike grunnar, vanskelegare å få til. Det kan handle om ei tanke om at ein må verne om sine eigne interesser og «grenser». Det kan handle om gamalt «agg» som knyt seg til tidlegare hendingar. Eller det kan rett og slett også handle om ein manglande kultur for å samarbeide. I det grøne skiftet og utviklinga av havnæringa konkurrerer norske miljø og bedrifter i verdsmeisterskapen. Kvar for seg er mange av desse allereie verdsleiande, men for å nå opp i den tøffe konkurransen er det naudsynt å «toppa laget».

I november vart det kjent at hydrogenklynga Ocean Hyway Cluster i Florø vert oppgradert og får Arena Pro status dei neste fem åra. Det er sjølvsagt eit signal om at ein meiner hydrogen vert viktig framover, og det er viktig i seg sjølv. Enno viktigare er det kanskje at oppgraderinga av statusen også er ei sterk anerkjenning av det arbeidet som er gjort av organisasjonen og deira kring 95 medlemmar og samarbeidspartnarar. Dette er samarbeid i praksis!

Langs vestlandskysten står dei ulike regionane og områda ovanfor mange av dei same utfordringane og moglegheitene. Potensialet som ligg i møtet med det grøne skiftet er svært stort, noko som på ny vart dokumentert i førre veke då Vestlandsportefølgjen 2021 vart lansert. I denne, som i ei lang rekkje andre dokument og strategiar, vert samarbeid løfta fram som ein avgjerande føresetnad for å lukkast.

Arbeidet som vert gjort i Ocean Hyway Cluster, og i ei lang rekkje andre klynger på Vestlandet er svært viktig for utviklinga innan dei respektive næringane. Dei har etter mitt syn også ei anna viktig rolle. Om Vestlandet og Noreg skal lukkast framover er det heilt avgjerande at vi utviklar prosjekt og satsingar som bidreg til å byggje ein samarbeidskultur. På tvers av næringar, kommunar, fylke og sektorar. Her er klyngene ei viktig brikke.



Kanskje er det også ekstra smart at ein byggjer denne samarbeidskulturen i næringar knytt til havet? For ein kan jo som kjent «ikkje sjå den grensa under vann!».