Dette lesarinnlegget er skrive av Anita Holm Cirotzki, leiar medlemsråd barnehage og fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Vestland, Solfrid Furre, nestleiar medlemsråd barnehage og fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Vestland og Kristine Berdal, Fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Vestland

Ta ansvar for situasjonen i barnehagane!

Dette er ei melding ut, mest til deg som er arbeidsgjevar og eigar, men også til lokalpolitikarar, som er like ansvarlege. Har de tatt det ansvaret?

Kvar veke er det oppslag og uttaler i sosiale medium om bemanning, eller rettare sagt, manglande bemanning i barnehagane. Kvar veke får vi telefonar, e-postar og har samtaler med tillitsvalde og barnehagelærarar som melder om det same. Bemanningssituasjonen i barnehagane har kanskje aldri vore meir utfordrande enn no, og det er få eller ingen vikarar å få tak i. Trass i dette, er det få barnehagar som får lov til å stenge avdelingar eller redusere opningstida. Sjølv om arbeidsgjevar og eigar er fullstendig klare over situasjonen, skal drifta gå som normalt. Mange barnehagar går dermed kraftig underbemanna, medan personalet smiler tappert til foreldra som leverer og hentar i barnehagen. Barnehagen skal jo opplevast som ein trygg stad å vere, derfor snakkar tilsette sjeldan om korleis kvardagen eigentleg er. Når styrarar, barnehagelærarar og andre tilsette no opnar munnen og fortel om situasjonen i barnehagane, då bør ein lytte!

Barnehagesektoren har i ei årrekke trona øvst på sjukemeldingsstatistikken i Norge. Det betyr ikkje at tilsette i barnehage har ei meir skrøpeleg helse enn andre, men det er eit krevjande yrke å stå i. Meir krevjande enn det kanskje mange trur. Sjølv når alle tilsette er friske, er grunnbemanninga i barnehagen for låg. Barnehagetilsette er derfor vande med travle dagar, høgt fråvær og stadige endringar i aktivitetar. Slik var stoda også før korona. Etter månadsvis i pandemi kombinert med anna sjukdom og fråvær er bemanningssituasjonen no på brestepunktet. Når ein då høyrer om arbeidsgjevarar som ikkje lyttar til sine tilsette, som ikkje tar situasjonen i barnehagen på alvor, då vert ein både fortvila og forbanna. Slik kan vi rett og slett ikkje ha det. Det går ei grense, og den er vi no langt forbi i mange barnehagar. Her må arbeidsgjevarar og eigarar ta ansvar!

Er du forelder, så spør korleis situasjonen eigentleg er i din barnehage. Barnehagen er ikkje ein oppbevaringsplass eller ei tilsynsordning, men skal vere eit pedagogisk tilbod. Dette er ikkje lengre sjølvsagt slik situasjonen er no. Dei tilsette gjer det dei kan innafor dei rammene dei har, men bak fasaden av smilande barnehagetilsette finnast det ofte ein annan kvardag enn det foreldra ser i ein hentesituasjon. Bruk foreldrestemma, bruk foreldreutvalet, krev at eigar og lokalpolitikarar tar grep.

Reduksjon i opningstid har synt seg å vere eit godt tiltak mange stader fordi det fører til høgare bemanningstettleik gjennom heile dagen. Stengde avdelingar eller redusert opningstid kan opplevast som meir utfordrande for foreldre, men dersom det ikkje finnast bemanning må det gjerast grep som sikrar ditt barn eit forsvarleg pedagogisk tilbod.

Vi vil rose arbeidsgjevarar som lyttar og set inn tiltak. Til de andre; lytt til dei tilsette, ta situasjonen på alvor og vis mot til å sikre barn og tilsette den kvardagen dei skal ha!