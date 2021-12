Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Einar Ebbesen, samfunnsdebattant

Regjeringen eier ikke skam

Som de fleste samfunnsorienterte mennesker vet, sørget Frp i fjor for at det ble bevilget 365 millioner kroner til forprosjektering og oppstart av Stad skipstunnel. Etter årelang kamp var gleden stor på Nord-Vestlandet og hos alle sjøfarende. Men, så kom valget og som Jan Eggum sier – nå er det på ´an igjen.

Trenger mer tid

Den nye regjeringen brukte ikke lang tid på å stryke hele bevilgningen i sitt justerte budsjett. Da Alfred Bjørlo (V) i Stortingets spørretime ville vite hvorfor regjeringen trekker tilbake bevilgningen, svarte fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran at det ikke hadde noen betydning og at regjeringens fremdeles hadde som mål å gjennomføre prosjektet. Det behøves visst noe mer tid for å gjennomføre prosjektet. Kontrakten er derfor forskjøvet til 2023. Skjæran hevdet videre at det var viktig å få på plass det nødvendige grunnlagsmaterialet og at inngåing av kontrakt var forsinket med anslagsvis et halvt år. Byggestart ble tilsvarende forsinket. Hvordan dette ville påvirke ferdigstillingspunktet var det for tidlig å si noe om.

En annen konklusjon

Det er utrolig hva man kan få seg til å si. Jeg har fulgt denne farsen gjennom mange år og gjentar det jeg mange ganger har hevdet - prosjektet Stad skipstunnel er en parodi hvor det fra politisk hold har gått prestisje i å trenere. Prosjektet ble lansert for 144 år siden og har vært utredet hele 20 ganger. Utallige millioner er brukt uten at et spadestikk hittil er tatt.. Hver gang én utredning har konkludert med at tunnelen vil være såkalt «samfunnsøkonomisk lønnsomt», blir det bestilt en ny, i håp om at konklusjonen skal bli en annen. Slike nytteanalyser synes alltid å være fleksible, og regelen er at fleksibiliteten øker proporsjonalt med avstanden fra Oslo.

Imponerende kreativitet

Kreativiteten for å trenere bygging av skipstunnelen har vært imponerende. I tur og orden har alternativene vært lansert; nye metoder, ny teknologi, nye beregningsmodeller, tvil om sjøfarende vil kunne finne tunnelåpningen, bergprøver, for godt vær osv, osv. Det siste er at løsmasse fra tunnelprosjektet benyttes i treneringen av tunnelen. For Skjæran sier det er ønskelig å bruke løsmasse fra tunnelprosjektet til etablering av næringsarealer i nærområdet. Han sier videre at kommuner som ønsker dette trenger noe tid for å gjennomføre nødvendige plan-prosesser. Du skal bare se det blir kommunene som nå får skylden for ytterligere utsettelse av oppstart. At løsmasse skal benyttes til etablering av næringsarealer har aldri før vært et tema i utredningene. Hvorfor ideen om næringsarealer først nå kastes frem kan en bare undres over. Jeg har mine mistanker og er skeptisk når slike nye innspill dukker opp i leken i den politiske sandkassen.

Frekkhetens nådegave

Oslogrytas politikere hevder stadig at Stad skipstunnel ikke er «samfunnsøkonomisk lønnsomt».

La oss se litt på prosjekter vedtatt av disse politikerne, prosjekter som vanskelig kan sies være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Operaen kostet 4,2 milliarder kroner å bygge og den totale kostnaden over 40 år blir fire ganger så høy, ifølge en ny rapport. Senketunnelen under Operaen kostet 5,9 milliarder kroner.

Utbyggingen av anlegget til ski-VM i 2011 Holmenkollen kostet 1,8 milliarder kroner. Ingen av disse prosjektene kan vel sies være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Så har vi byggeprosjektet på Stortinget som vokste fra oppussing av et kontorbygg til totalrenovering pluss bygging av nytt postmottak og innkjøringstunnel. Kostnadene økte fra 70 millioner kroner i 2011 til et anslag på 2,3 milliard kroner i 2012. Hvor var kvalitetssikringen som politikerne mener er så viktig når det gjelder Stad skipstunnel, og hvor samfunnsøkonomisk lønnsom er denne innkjøringstunnelen? De oversubsidierte politikerbroilerne burde skamme seg.

Forsinket kontrakt

Etter 20 utredninger hvor det ble konkludert med samfunnsøkonomisk lønnsomhet fra dag en, skulle en tro at det endelig ble gitt startsignal for skipstunnelen i statsbudsjettet.

Men, nei igjen. Denne gangen ved å trekke tilbake tildelt oppstartbevilgning med henvisning til en forsinket inngåelse av kontrakt. Jeg har aldri hørt om at en bevilgning er blitt trukket tilbake fra et prosjekt som har en liten forsinkelse. Trengte virkelig regjeringen med 12 tusen milliarder på bok disse pengene. Uansett hva Skjæran sier, vil det nok bli vanskelig å få denne bevilgningen på plass igjen. I tillegg til å ta bort finansieringen har den nye regjeringen flyttet prosjektet fra samferdselsdepartementet til Fiskeri- og Havbruksdepartementet med begrunnelse at det er de som forvalter viktig infrastruktur og tjenester for trygg og sikker seilas langs kysten. Det er jo bare noen få år siden prosjektet ble flyttet fra Fiskeridepartementet til Samferdselsdepartementet. Man skulle tro sikker seilas langs kysten var samferdsel og ikke hadde noe med havbruk og fiskeri å gjøre. Her er det nok treneringstankene som ligger bak igjen - nye saksbehandlere som trenger mer tid osv.

Sikker seilas

Vi er lei av det stadige maset om samfunnsøkonomisk lønnsomhet og alle andre idiotiske bortforklaringer for hindre byggingen av Stad skipstunnel. Det viktige, i alle fall fra min side, er sikkerheten tunnelen vil gi. Den sikkerhet tunnelen vil gi de sjøfarende langs kysten synes imidlertid ikke å ha noen verdi.

Er det norske folk klar over at, bare etter siste krig har nesten 50 mennesker funnet sin våte grav ved Stad? Hvor mange som har vært døden nær ved forlis ved Stad er mange, noe Magne Sætren fra Måløy, mangeårig skipper på redningsskøyte, kan berette om. Med disse realitetene som bakgrunn er politikernes uverdige trenering av tunnelen en hån mot alle sjøfarende og kystens befolkning. Det er en nasjonal skam for sjøfartsnasjonen Norge.