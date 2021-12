«Vi krever at Skram skole blir tatt tilbake på budsjettet, prioritert og realisert etter planen»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av personalet ved Skram skole.

Det haster for Skram skole!

Skram skole ble flyttet til modulbygget i Deknepollen ut fra en plan om en ny skole i 2024. Dette skulle være en midlertidig løsning i påvente av en ny og flott skole i Måløy sentrum. Etter en lang kamp fra ledelse og personalet, var vi sjeleglade for å flytte fra en skolebygning som bar preg av manglende vedlikehold over lengre tid. Med gjenskrudde vinduer, dårlig inneklima, bygningsmessige utfordringer og lekkasjer i tak og vegger, var det på høy tid vi ble hørt og fikk flytte til modulskolen til oppstarten av skoleåret 21/22. Tilstandsanalysen fra HR prosjekt fra september 2021 var med på å understreke hvor dårlig stand bygget var, og viktigheten av å få flyttet skoledriften ut av bygningen for både elever og personalet sin sikkerhet og helse. Alvorlighetsgraden i avvikene blant annet i bæringene i gamlebygget var en direkte fare for liv og helse, og bygget hadde blitt stengt på dagen. Vi kan altså ikke drive skole i bygningene til Skram skole i Måløy.

Planen var å være på modulskolen i tre år. Dette ser vi på som en grei midlertidig løsning. Selve modulbygget er lyst og fint med store og gode klasserom. Uteområdet er stort med god plass på fotballbanen og lekeområdet. Selv om modulbygget er bra og vi trives og er friskere, er det flere ting som gjør at vi ikke ser på modulbygget som en egnet skolebygning i en videre tidshorisont. Vi er bekymret for at Skram skole nå skal bli tatt ut av budsjettet, og dette blir en permanent løsning for skolen vår. Mange nødløsninger er satt i verk i påvente av en ny og bedre skolehverdag for elever og personalet. Vi var innstilt på å være på modulbygget i maks fire år, ikke 10! Vi vil miste tillit til politikerne om de nå utsetter byggingen av nye Skram skole. Løftebrudd slukker et lys i enden av tunnelen som vi lenge har kjempet for å nå. Dette tapper personalet for energi og gjør noe med motivasjonen til oss alle.

Foruten at modulbygget ikke ville blitt godkjent som en permanent løsning, er den for liten for hele Skram skole. Modulbygget ble satt opp for å dekke Vågsøy ungdomsskole sine behov og størrelse i 2016. Skram skole har måttet tilpasse sine behov og ressurser etter modulbygget. Vi er nå en skole fordelt på tre bygninger. 1. trinn er i Skramsmarka i Måløy, 2.–6. trinn er på modulbygget og 7. trinn er i samfunnshallen i Deknepollen. Det er en tungdreven og dyr skole i drift, en arbeidshverdag som kan velte lasset på allerede knappe ressurser. Skramsmarka er ikke et skolebygg i utgangspunktet, og mangler godkjenning som undervisningsbygg. Skolestarterne på 1. trinn ved Skramsmarka vil få en ekstra overgang når de skal starte på modulbygget ved 2. trinn. Dette kan være vanskelig for enkelte elever.

Det blir lite «vi – følelse» både blant personalet og elevgruppen når vi er delt opp. Dette er ikke heldig for verken elever eller ansatte over mange år. Vi må være en samlet skole! Vi mangler spesialrom til musikk, mat og helse og kunst og håndverk der vi ikke har sløydsal. Det vi har nå er et uteskur til lager av sløydverktøy og et lager med formingsmateriell og annet utstyr på handikaptoalettet. Vi har for få grupperom, klasserom og mangler et samlingsrom ved arrangement. Om det legges opp til forlenget midlertidig drift, blir konsekvensen at det må investeres i flere brakker for å få samlet alle elevene på en plass.

I læreplanens overordnet del står det at «skolen skal utvikle et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. I arbeidet med å utvikle et inkluderende og inspirerende læringsmiljø skal mangfold anerkjennes som en ressurs». En elevmasse i skolen består av det samme mangfoldet vi har i samfunnet for øvrig. I opplæringsloven § 1–4 står det at skolen skal sørge for at elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving og regning raskt skal

få egnet intensiv opplæring slik at forventet progresjon blir nådd. Av hensyn til eleven kan denne opplæringen gis som eneundervisning. Skram skole er en mottaksskole for flyktninger og ifølge opplæringsloven § 2–8 har elever med annet morsmål rett til særskilt norskopplæring i egne grupper eller klasser. I tillegg er det elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet og som har rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5–1. Hver elev er et individ med egne behov, behov for tilrettelegging, støtte og en plass en kan trekke seg tilbake i løpet av dagen. På grunn av plassmangel er det vanskelig å gi dette flotte mangfoldet av elever den undervisningen de har rett på. Dette bekymrer oss, da dette er klare brudd på opplæringsloven og læreplanverket som kommunen er pålagt å følge.

Uteområdet har lite overbygg og plasser å søke ly når det er stygt vær. Det mangler fastmontert gjerde på området utenfor inngang til elevene. Dette er i utgangspunktet en parkeringsplass uten andre aktiviteter enn en liten sandkasse og noen bordtennisbord. For å komme til det andre uteområdet, må elevene krysse trafikkert vei. Det er lite å ta seg til for de minste, og for de av elevene som ikke spiller fotball. Dette området leier vi for øvrig av Skavøypoll idrettslag og pådrar kommunen ekstra kostnader.

SFO er i Måløy, noe som innebærer at elever og ansatte må reise mellom to skolebygg hver dag. De som går på SFO om morgenen er først i Måløy, deretter skole på modulbygget og tilbake til Måløy på SFO. Det kan være utfordrende for enkelte elever med for mange overganger. SFO er en pedagogisk institusjon med foreldrebetaling. Mye tid går med til transport, og innholdet i tilbudet blir redusert.

Det er utfordringer når over 200 elever skal ta buss til og fra skolen hver dag. Det oppstår lett trafikkfarlige situasjoner. Vi har gode rutiner, men erfarer at trafikksikkerheten til elevene ikke er forsvarlig da det mangler gode nok busstopp i Måløy sentrum til å ivareta en så stor og mangfoldig elevgruppe. Sett i et folkehelse- og samfunnsøkonomisk perspektiv bør skolen ligge nært der flertallet av elevene bor. Det er ikke alle foresatte som heller har bil/sertifikat, og i tillegg til å være pedagoger opptrer vi også i noen tilfeller som privatsjåfører.

Det en gang så ærverdige og flotte skolebygget fra 1920 står nå ensom og forlatt til forfall som et spøkelsesbygg i Måløy sentrum. Uten vedlikehold og tilsyn vil dette skape farlige situasjoner for barn og unge som bruker lekeområdet, samt andre som bruker Skram som gjennomgangsvei til og fra sentrum.

Personalet på Skram skole forstår at det er en vanskelig økonomisk situasjon i kommunen og at det er utfordrende å få pengene til å strekke til. Vi prøver å være løsningsorienterte og gjør vårt beste ut av situasjonen på modulbygget. Men, vi kan ikke drive skole på denne måten i mange år. Vi krever at Skram skole blir tatt tilbake på budsjettet, prioritert og realisert etter planen i 2024!