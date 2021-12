Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Geir Oldeide, Raudt

Er det så vanskeleg, då?

Det har kome fram eit ønske om folkerøysting. Underskriftsaksjonen som no er i gang har på kort tid samla over 1000 underskrifter. Og då har listene mange stader så vidt kome på plass i butikkane. Dette syner at det er eit stort ønske frå innbyggarane om å få seie meininga si om Kinn. Dette må vi alle sjå på som noko positivt.

Det var eit svært stort og viktig steg som vart teke for innbyggarane våre då dei gamle kommunane våre vart lagt ned og Kinn vart oppretta. I Vågsøy var det folkerøysting om denne samanslåinga, men i Flora fekk ikkje innbyggarane seie si meining om Kinn i ei folkerøysting. No har vi erfart den nye kommunen i to år. Vi i Raudt er positive til at folket no må få seie si meining om den vidare framtida til Kinn.

Vi kan ikkje forstå kvifor det skulle vere motstand mot å halde ei rådgjevande folkerøysting. Er det negativt å få vite kva innbyggarane våre meinar om eit så viktig spørsmål? Vi tenkjer det er berre positivt. Mange har meir eller mindre skråsikre meiningar om korleis stemninga er i folket. Men det er faktisk fordommar. Ingen veit før folket har sagt sitt. Det kostar litt, både arbeid og pengar å halde ei slik folkerøysting, men det er det verdt.

Så blir det i neste omgang opp til kommunestyret å bestemme kva ein vil gjere vidare etter at ein har fått resultatet frå denne folkerøystinga. For Raudt sitt vedkommande er svaret enkelt: Vi rettar oss etter det rådet vi får frå innbyggarane. Det vonar vi dei andre partia også landar på.