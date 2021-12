«Om dei andre banda vert like innhaldsrike og med same høge kvalitet, vil vi få ei bygdebok som få bygder kan vise til»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Paul O. Tomasgard

Makelaus bygdebok for Eid

Eid sogelag har nyleg gjeve ut første bandet av Bygdebok for Eid, ført i pennen av Steinar Furnes. Dette bandet, som tek føre seg gardane Alsåker – Åsebøen, er stort og innhaldsrikt både i tal sider og ikkje minst når det gjeld det stofftilfanget som gøymer seg mellom permane. Etter ein gjennomgang fell det lett å karakterisere det arbeidet som forfattaren, bygdeboknemnda og sogelaget har lagt ned, som imponerande og eineståande. Dette endå meir når ein veit at innhaldet i boka har vorte til gjennom dugnadsarbeid.

Det sentrale innhaldet i boka er først og fremst brukarlistene – med oversikt over alle dei som har budd på gardsbruka og buplassane gjennom hundreåra. Men i tillegg til personnamn og årstal har forfattaren fått med så mykje meir. Ved nitid gransking av ulike kjelder som kyrkjebøker, skiftesamlingar, rettsbøker, pante- og grunnbøker o.l. stig hendingar og situasjonar fram som levandegjer menneska i si samtid, både på godt og vondt. Difor vert brukarlistene svært detaljerte og langt meir innhaldsrike enn om berre namna på personane skulle vore nemnde. Ved å gå inn i primærkjeldene på denne måten har forfattaren fått fram mange opplysningar som til no stort sett har vore gøymde og gløymde av folk flest. Den digitaliseringa av mange sentrale arkivdokument som har skjedd dei siste åra, har rett nok letta tilgangen til slike kjelder, men å lese ulike personar si gotiske handskrift kan vere ei utfordring. Steinar Furnes må ha nytta talrike timar for å gjere nedskrivne opplysningar som han har kome over i ulike arkiv, tilgjengelege i boka. Akkurat den innsatsen er kanskje det mest imponerande med det bokarbeidet han har gjennomført.

Mykje av informasjonen om nyare tid er naturleg nok henta frå ulike aviser, tidsskrift, dagbøker og lokalhistoriske bøker. Dette må også ha kravt ein tidsbruk som folk flest ikkje fullt ut forstår omfanget av. Kunnskap har også kome til etter samtale med nolevande personar. Fyldig omtale i boka av folk frå vår eiga tid skapar nærleik og tilhøyrsle til stoffet, noko som gjer at boka for mange vil kjennest som litt av sitt eige.

Noko som truleg er nytt i bygdeboksamanheng, er at ikkje berre festetomtar, men også at fritidseigedomar er tekne med, slik som hyttetomtar i fjellområda. Akkurat hyttebygginga fortel om ei utvikling som har skote fart i mange bygder dei siste tiåra. Slike utbyggingar har vore med å endre bruken av mange fjelldalar og fortel om eit anna næringsgrunnlag og ein annan levemåte med meir fritid for folk enn berre for få tiår tilbake.

Som ei innleiing til brukarlistene for kvar gard har forfattaren teke med eit historisk tilbakeblikk om gardsnamnet, eigedomstilhøva, skattegrunnlaget og tunskipnaden gjennom tidene. I tillegg har han i innleiinga skrive ned segner og historier som knyter seg til den og den garden. Slike forteljingar gjer boka ekstra verdfull og identitetsskapande, særleg for dei som bur og har budd på dei einskilde gardane. Difor vert boka noko anna enn ei rein slektsbok, men ei meir levande bygdebok.

Rikeleg med biletstoff er spesielt aktuelt å ha med i ei slik bok. Bilete er kanskje dei viktigaste historiske kjeldene ein har, då dei dokumenterer personar og hendingar der og då og gjev oss eksakt og objektiv kunnskap om tidene som var. For mange lesarar er det nok biletstoffet som i første omgang fell i auge og vekkjer mest interesse. Boka inneheld svært mange bilete både frå fortid og notid, der også dronefotografering er teke til hjelp. Dei mange bileta med bilettekstar vil heilt sikkert medverke til at boka vert meir attraktiv og aktuell for mange. Utan tvil må biletredaktøren, Truls Songstad, saman med mange medhjelparar, ha lagt ned eit omfattande arbeid for å finne fram til dei om lag 450 bileta i boka og å namnsetje personane og hendingane på dei.

Boka inneheld greie og orienterande forord frå bygdeboknemnda, biletredaktøren og forfattaren om prosessen fram til ferdig bok, om presiseringar, ordforklaringar og ei fyldig tilvising til dei mange kjeldene som har vore nytta. Spesielt ordforklaringane er nyttige, kanskje helst for den yngre generasjonen som har eit meir distansert tilhøve til lokalhistoria og dei driftsmåtane og levemåtane som galdt på gardane i tidlegare tider. Innhaldslista er oversiktleg med tilvising til dei einskilde gardane og gardsbruka. Markering av bruksnummera i teksten og av namnet på drivarar og festarar, gjer det lett å finne fram når ein bladar gjennom boka.

Dei mange detaljane som er tekne med i ættelistene, er kanskje ikkje det mest leseverdige og interessante for ein del av lesarane, men det gjev ei heilt anna innsikt i farne tider enn det dei tidlegare bygdebøkene hadde å by på. For personar med spesiell interesse for lokalhistoria er dei mange konkrete opplysningane ein kunnskapsbase som ein berre må gle seg over. Totalt sett vil boka også tene som eit framifrå oppslagsverk av svært stor verdi både om bygdefolket sine liv og det lokalsamfunnet dei levde i.

Selja Forlag, med Anne Britt Fedøy som prosjektleiar, har hatt ansvaret for bokutforming, trykking og innbinding, noko som er gjort på ein fin og tiltalande måte. Ein del vil kanskje meine at skrifttypane er i minste laget. Men i valet mellom eit akseptabelt sidetal og storleiken på dei trykte bokstane, er teksten likevel heilt grei å lese.

Bygdeboknemnda og Steinar Furnes har lagt lista høgt med dette første bandet av Bygdebok for Eid. Det er med spenning og forventning ein ser fram til komande band. Om dei andre banda vert like innhaldsrike og med same høge kvalitet, vil Eid få ei bygdebok som få bygder, om nokon, kan vise til. Det er berre å gratulere med utgjevinga og ønskje lesarane lukke til.