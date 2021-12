«Trellevik, Eskeland og Grotle har tydeleg fått kjeft av tidlegare veljarar som ser uroleg på framtida når dei no samanfattar haustens skattebomber»

Meninger

Dette debattinnlegget er skrive av Helge André Njåstad (FrP) og er eit svar på dette lesarinnlegget:

« FrP står aleine om å støtte familieeigde oppdrettsselskap i Distrikts-Noreg»

Høgrerepresentantane Ove Trellevik, Liv Kari Eskeland og Olve Grotle har tydeleg fått kjeft av tidlegare veljarar som ser uroleg på framtida når dei no samanfattar haustens skattebomber. Dei gjer eit tappert forsøk på å fossro i eit innlegg i Fjordenes Tidende dei forklarer kvifor det var Høgreregjeringa som foreslo å auke formuesskatten for oppdrettskonsesjonar. Solberg-regjeringa foreslo over natta ei dramatisk auke i verdifastsettinga av oppdrettskonsesjonar. Noko som vil gje gigantisk auke i formuesskatten til alle familieeigde oppdrettsselskap. Forklaringa dei kjem med held ikkje vatn og bidrar berre til å favorisere dei store konserna og sentralisere eigarskapen til havbrukskonsesjonar.

Det trudde ikkje vi i FrP var Høgrepolitikk. Heller ikkje Senterpartipolitikk. Likevel tok Finansminister Trygve Slagsvold Vedum imot det næringsfientlige framlegget frå Høgre. Ikkje nok med at dei beheldt alt som var ille, i tillegg la dei saman med Ap og SV til meir elende for næringslivet.

Dette er svært alvorleg for den familieeigde delen av oppdrettsnæringa langs kysten. FrP meiner det viktigaste for Distrikts-Noreg er å ha bedriftseigarar som bur og skaper arbeidsplassar i heile landet. No ser me at skattar vert sentralisert til Oslo og Finansdepartementet. Samtidig må bedriftseigarar flytte ut av distriktskommunen eller selje selskapet til eit sentralisert stort konsern.

Formuesskatten er straffeavgift for å vere norsk. Denne hausten har alle parti vist korta sine og gjort det verre for selskap og spesielt oppdrettsnæringa. Berre FrP står igjen i Stortinget og påpeiker dette. Det blir meir og meir tydeleg at det trengst eit sterkt FrP i posisjon for at det skal satsast på distriktspolitikk.