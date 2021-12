Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Karianne Torvanger, utvalgsleder Opplæring og Kompetanse og Katrine Johannessen, medlem i utval for opplæring og kompetanse.

« Vidarefører satsing på psykisk helse!»

Vestland Fylkeskommune brukte 30 millionar kroner av overskotet i 2020 til eit krafttak for psykisk helse for ungdommar i heile Vestland. Etter to år med pandemi er ungdom si psykiske helse viktigare enn nokon gang. Det er viktig at samfunnet stiller opp for dei mest sårbare ungdommane, og fylkeskommunen må ta eit særskilt ansvar for ungdommane innanfor sitt nedslagsfelt som er vidaregåande opplæring i skule og bedrift.

Difor er Ap glade for at posisjonen i Vestland løyver 5 millionar kroner i budsjettet for neste år for å vidareføre nokre av desse tiltaka. Vestland har også fått tilført 10 millionar kroner meir i statlege midlar gjennom fullføringsreforma knytt til meir fleksible og betre tilpassa opplæringsløp og å styrke opplæringa for elevar som stryk eller står i fare for å ikkje bestå fag og tiltak for den psykiske helsa til barn og unge.

For Ap er det viktig å bygge opp under eit godt lag som utviklar eleven, lærlingen og skulen. Ei heilskapleg forståing av eleven og lærlingen inneber fagleg, sosial og personleg utvikling. Ulike yrkesgrupper med ulikt perspektiv og ulik kompetanse vil gje ei heilskapleg tilnærming. Læraren har ei viktig rolle, det har også skulehelsetenesta, skulepsykologane eller miljøkoordinatorane.

Vi har også fått gjennomslag for at vi framleis skal ha to elev- og lærlingombod i Vestland. Elev og lærlingombodet er eit lågterskeltilbod som elevar, lærlingar og føresette lett skal komme i kontakt med. Ombodet skal sikre at elevar og lærlingar får varetatt rettigheitene sine, og skal arbeide for at dei jobbar med vidaregåande opplærings oppfyller dei pliktene som er i opplæringslova.

I Vestland har vi litt over 20 000 elevar og nesten 7000 lærlingar, vi er eit stort fylke med lande avstandar. Årsmeldinga til elev og lærlingombodet viser omfanget av førespurnader kvart år og kva saker det gjeld. Både talet på førespurnader og omfang av saker viser at det er avgrensa kva eit ombod rekk over. Når elevane og lærlingane våre møter vanskar, er det avgjerande at dei har nokon dei kan vende seg til med si sak.

Etter to år med pandemi er omboda viktigare enn nokon gang. Mange av våre elevar og lærlingar har hatt det svært krevjande de to siste årene. Det har vore mykje digital undervisning, og fleire stader har aktivitetstilboda nærmast vore ikkje-eksisterande. Pandemien har forsterka det som allereie var problem i samfunnet vårt, blant anna einsemd, utanforskap og psykiske utfordringar.

No treng vi eit sterkt lag rundt elevane og lærlingane våre, vi treng ei vidareføring av krafttak for psykisk helse, og vi treng to elev- og lærlingombod!