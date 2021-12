Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Hege Rusti, fylkesstyremedlem og Hilde Kvamsås Aa, hovudtillitsvald i Vestland fylkeskommune for Utdanningsforbundet Vestland

Er politiske symbolsaker viktigare enn at elevane får undervisning?

Utdanningsforbundet Vestland har gjenteke gonger både i skriftlege innspel og i administrasjonsutvalet gjort greie for kor kritisk driftsøkonomien er for dei vidaregåande skulane. Etter fleire år med ostehøvelkutt ser vi at det ikkje lenger er forsvarleg å drive ein god skule på denne måten.

Fleirtalet i finansutvalet gjev oss rett nok ikkje ein ny runde med ostehøvelkutt denne gongen etter at fylkeskommunen fekk meir pengar over statsbudsjettet, men driftssituasjonen vert ikkje betre av at noko ikkje vert verre. I staden ser det ut til at ein prioriterer politiske symbolsaker, nettopp dei tinga vi i administrasjonsutvalet åtvara mot å satse på når drifta er så skrapa som den er.

Situasjonen i dag er at dei vidaregåande skulane ikkje har att noko økonomisk handlingsrom, og at ostehøvelkutta som er gjort i budsjetta gjennom dei siste åra har medført at tilbod er kutta eller redusert. Skuleleiarar og lærarar strekker seg langt for at konsekvensane av kutta skal bli minst mogeleg merkbare for elevane.

Det er særleg innanfor tre område vi ser at kvaliteten i opplæringa er svekka. Dette gjeld midlar til utstyr og læremiddel, laget rundt eleven og yrkesfagleg fordjuping. Resultatet av ostehøvelkutta er at elevane manglar læremiddel og utstyr som burde vore fornya i samband med fagfornyinga som vart sett i verk hausten 2020. Laget rundt eleven er kraftig redusert ved at elevinspektørane er tatt vekk, ressursane til leiarar, rådgjevarar, miljøarbeidarar og kontaktlærarar er sterkt redusert. Og i yrkesfagleg fordjuping får elevane ved fleire skular ikkje timetalet sitt saman med lærar.

Fleirtalet i finansutvalet har lagt inn fem millionar til utstyr og læremiddel som ein eingongssum, men dei andre viktige punkta våre har dei ikkje tatt omsyn til. Det einaste partiet som har sett at opplæring ikkje har handlingsrom lenger er Høgre. I deira forslag som vart nedstemt ligg det inne ei styrking av driftsbudsjettet og ei satsing på miljøarbeidarar på tilsaman 30 millionar. Totalt vil dei styrke opplæring med 52 millionar.

Utdanningsforbundet Vestland vil nok ein gong oppmode politikarane til å ta omsyn til elevane sin kvardag i skulane og kvaliten i opplæringa. Legg vekk dei partipolitiske kjepphestane. Saml dykk om eit budsjett for opplæringssektoren der ein styrkar drifta av dei vidaregåande skulane og kjerneoppgåvene, slik Høgre gjer, og der de finansierer investeringar i utstyr og læremiddel med ekstra konsesjonskraftinntekter, slik fleirtalskonstellasjonen gjer. Dette ville vere å ta ansvar, og å prioritere pengane dit det trengs.