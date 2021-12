Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Elisabeth Halsne, leiar i FAU Stavang på vegner av FAU.

Here we go again

I framlegget til handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025 er midlane til Stavang og Steinhovden skule tatt bort frå hausten 2022. Det betyr at det ikkje er lagt opp til å løyve pengar til Stavang og Steinhovden skule frå hausten 2022.

Budsjettvedtak 15 lyder som følgande i same handlingsprogram og økonomiplan :

Det vert lagt opp til ein prosess som legg til rette for vedtak om forskrift for opptaksområde for skulane i Kinn kommune innan 1. mars 2022. Etter handsaming i Oppvekst- og kulturutvalet vert forskrifta å legge på høyring før årskiftet. Høyringstida vert sett til fire veker. Kommunestyret føreset at kommunedirektøren legg opp til ein prosess med medverknad i høyringstida. Ei vurdering av nærskuleretten og barnet sitt beste skal vere del av saksutgreiinga.

Denne nye forskrifta skal gjelde alle born i Kinn kommune.

I følgje plan og bygningslova, «demokratilova» vår, skal kommunen skaffe seg heimel i eige planverk når skulestruktur skal endrast.

10. november 2020 vedtok Kinn kommunestyre ein planstrategi, og det vart tatt stilling til eit planbehov. Då vart det bestemt at ein tema og strukturplan for oppvekst skal utarbeidast.

Plansystemet vart revidert i same sak. Eit plansystem gir ein raud tråd i plan og styringsverktøyet i kommunen. Systemet bygger på at kommuneplanen sin samfunnsdel gir overordna mål og retning og får ei strategisk utdjuping i temaplanar og utgreiingar.

Tema og strukturplanen for oppvekst er endå ikkje politisk handsama.

Kinn kommunestyre vedtok 15.juni 2021 i sak 90/21 ein plan for temaplan oppvekst. I kapittelet bakgrunn og formål i planen, vart det vedtatt:

I temaplanen må difor dei strukturelle tilhøva kring kva skular og barnehagar ein skal ha vere ei prioritert oppgåve å løyse.

I kapittelet avgrensing vart det vedtatt at planen skal vurdere dei strukturelle tilhøva kring kva skular og barnehagar vi skal ha i Kinn, og konkretisere behov for eventuelle nye tilbod eller bygg.

Her stoggar den raude tråden i dette arbeidet, og går i inn i ein veldig floke.

Sjølv om Kinn kommunestyre har vedtatt at der skal lagast ein skulebruksplan, ligg det frå administrasjonen eit forslag om forskriftsendring på opptaksområde i Kinn før den overordna planen er vedtatt.

I siste møte i oppvekst og kulturutvalet seier kommunalsjefen for oppvekst og undervisning at kommunen utarbeider no ein skulestrukturplan med utgangspunkt i bruksplan for skule som Norconsult utarbeidde i 2020, og denne skal ligge til grunn for forskrift for opptaksområde for skulane i Kinn kommune.

Kinn kommunestyre får med dette ikkje handsame den overordna planen som skal ligge til grunn i ny forskrift for opptaksområde for alle skular i Kinn.

Som då saka om opptaksområde for Stavang og Steinhovden var oppe tidlegare i år, køyrer administrasjonen i revers gjennom plansystemet som Kinn kommunestyre har vedtatt.

I kommunestyret 18.november 2021, og i møtet med oppvekst og kulturutvalet 6.desember, meinte administrasjonen at ein skulestrukturplan har ingenting med temaplanen å gjere, men det var nettopp det Kinn kommunestyre vedtok 15.juni, ref. sak 90/21.

Temaplanen for oppvekst skal difor innehalde ein plan for korleis skulestrukturen skal vere, og ein plan for korleis skulane i vedteken struktur skal drivast.

Utgreiing, handsaming og vedtak på skulestruktur skal fylgje plan og bygningslova.

Utgreiing, handsaming og vedtak på korleis skulane skal drivast skal fylgje opplæringslova.

Vidare i kommunestyremøtet 18.november 2021 seier administrasjonen at forskrift for opptaksområde og ein skulestrukturplan, eller ein skulebruksplan, heng i hop og er ikkje stor skilnad på.

Kommunal forskrift om opptaksområde er ikkje nokon plan. Det er namnet på den prosessen kommunen må gjennomføre, dersom dei fyrst har ein vedteken skulestrukturplan som seier at dei skal gjere endringar i strukturen.

Difor må planen komme først, deretter forskrifta.

Kinn kommune skal i forvaltinga si fylgje stien struktursaker skal handsamast etter - og i slik rekkefylgje:

a. Kommuneplan

b. Samfunnsdel med handlingsdel

c. Kommunedelplan skule

d. Nedlegging av skule opp som eiga sak

e. Kommunal forskrift om opptaksområde

f. Einskildvedtak om flytting for kvar elev

g. Økonomiplan

h. Årsbudsjett

Kinn kommune er komen til punkt c) Kommunedelplan skule. Tema og strukturplan for oppvekst må leggast fram, politisk handsamast, leggast på høyring , og bli vedtatt i kommunestyre først.

Først når ein skulestrukturplan er vedtatt, byrjar arbeidet med å få på plass forskrift.

Så lenge skulestrukturen ikkje er endra, kan difor ikkje midlane til to skuler bli tatt ut av budsjettet. Kinn kommune må fylgje forvaltningsreglane.

Budsjettvedtak 15 om forskrift for opptaksområde for skulane i Kinn vil få konsekvensar for mange born og foreldre i Kinn. Det er difor avgjerande at målsetjinga må vere gode og omforente løysingar i skulestrukturplanen. Det er berre ein grundig, ryddig og korrekt planprosess med konsekvensutgreiing og høyringsinnspel frå innbyggjarane som kan gi brei tilslutning og ro i skulen. Skulestrukturen i framtida må forankrast i politisk gode prosessar. Det er tillitsskapande.

Slik handsaminga er lagt opp til no, vil det ende opp i ugreie og dårlege prosessar. Det erfarte vi alle i våren -21. Eg hadde håpa administrasjonen og dei leiande partia i posisjon hadde lært ut av dette.

Dårleg planlegging er dårleg økonomistyring.

Difor må midlane til Stavang skule og Steinhovden skule inn att i Handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025.