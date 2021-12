«Situasjonen no gjer meg alvorleg bekymra for tenestene, viktige investeringar og utviklinga på kysten!»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Martin Hagen, Kvalheim.

Eg blir alvorleg bekymra av at enkelte no vurderer å opne for folkeavstemming om Kinn kommune midt i perioden, noko som vil vere å risikere å sette tenester, prosjekt og investeringar på vent i fleire år framover i staden for å bruke energien på å fortsette utviklinga av kommunen, som trass alt berre har eksistert i to år, to år med pandemi. Førre val til Kinn kommune var eit klart Kinn-val og partia som gikk til val på å utvikle Kinn fekk fleirtal. Partia som var klart i mot Kinn og ville jobbe for reversering fekk ikkje fleirtal- verken i nord eller sør. Statsforvaltaren er tydeleg på at ei reversering er ein svært avansert og vanskeleg prosess som tar mykje ressursar. Ressursane får ein elles heller ikkje ifølge dei siste signala dekka av staten slik det ser ut no (med atterhald om nye beskjedar etter at dette innlegget går i trykken).

Om ein skal gå inn i år med reversering, meir bråk og omkampar, tidsbruk på å bygge opp igjen ei to nye organisasjonar, bruke tid på andre ting enn viktige investeringar, oppleve stillstand grunna fokus på intern oppbygging i staden for gode tenester, så følast det meiningslaust å engasjere seg. Fleire unge har tankar om å flytte heim ein dag, men å flytte heim til stillstand er mindre attraktivt.

Først litt overordna tankar, så kjem eg til nokre viktige spørsmål eg lurer på etterpå.

Nasjonale trendar

Det er no rekordhøgt sjukefråvær i heile Norge. Dette er altså ikkje unikt for Kinn.

Fleire kommune melder om at pandemien har gjort at ein no har økonomiske utfordringar og ikkje har fått tid til å jobbe med nødvendig effektivisering etter samanslåingar.

1 av 4 kommunar seier årets budsjettprosess er svært krevjande ifølge Kommunal Rapport (26.11.2021). Berre 2 prosent melder om at det er lite krevjande.

Tenester

1600 tilsette har fått ordre om å jobbe fram ei ny kommune og har jobba knallhard for dette med ein internasjonal pandemi på toppen med dei utfordringane det medfører. I periodar har ikkje kinn vore eit todelt kommunesenter, men eit kommune styrt frå fleirfaldige heimekontor. Det gjer det desto meir imponerande å sjå mykje av det ein leverer på. Fleire tenester har blitt betre og ein har fått nasjonal merksemd for arbeidet med fleire av dei.

Ein av landets mest moderne avdelingar er no etablert med nye Kulatoppen. Kinn er ein av to kommunar i Norge som er med i eit europeisk prosjekt med musikkterapi for eldre. Kinn var den første kommune i Norge som vann Leve Heile Livet prisen for ein god og aktiv eldreomsorg med nye gode prosjekt i heile kommunen i 2020. Kinn vart kåra av NHO og KS til topp 3 i Norge innan tilrettelegging for næringsliv med ei enormt effektiv plan og byggesaksavdeling i år. Alt er ikkje perfekt av den grunn, men det er blant dei aller beste i Norge innanfor desse tenestene. Kinn har fått nasjonal merksemd for samarbeid mellom frivillighet og kommune, blitt trekt fram for godt arbeid med SFO og som ei av dei kommunane i landet som har jobba best for bustad til alle, med utrulege null bustadlause. Kommunen er i front på integrering og gjer mykje bra på klimaarbeid. Dette er ikkje berre overskrifter, men bevis på at innbyggarar får viktige og gode tenester på fleire punkt og at ein nyetabler organisasjon leverer på mykje. Det er jo desse tinga ein må vurdere når ein ser på om ei kommune fungerer eller ikkje.

Og ein må vurdere utfordringane. Ein må jobbe med å effektivisere og ta skikkeleg grep om økonomien, få ned sykefravær og få fart på viktige investeringar blant anna. Men den sikraste måten å ikkje ta tak i utfordringane på er å skape usikkerheit rundt Kinn. Det blir umogleg å kutte stillingar om ein så skal bemanne opp nye organisasjonar rett etterpå, det blir vanskeleg å fokusere på tenestene dersom ein på nytt skal måtte jobbe med reorganisering og tilsetting av nye leiarar, det blir feil å jobbe med store prosjekt dersom ein risikerer at ei potensiell ny kommune ikkje klarer å bere denne gjelda og dei som skal jobbe med prosjekt i staden skal fokusere på ny organisering og deling. Om ein er ein av dei som var imot Kinn, så betyr ikkje det at det er fornuftig å dele opp at no for eksempel. Det er ei heilt ny og anna vurdering. Det vil skade mykje meir enn det gagnar oss og det vil ikkje skape ro.

Investeringar, bulyst og byutvikling

Høgre står sterkast i byane våre; Florø og Måløy. Etter Kinn vart etablert vart det gjort ein stor jobb for å bli langt betre enn begge dei gamle kommunane var på plan- og byggesak. Dette var eit av hovudmåla i ei nykommune. Det skulle også satsast på nødvendig byutvikling i byane våre og bolyst. Sidan Kinn vart etablert har det nesten ikkje vore ein einaste dag utan byggeaktivitet eller renovering i Florø sentrum- det har skjedd utruleg mykje og det kjem stadig nye planar og prosjekt, og prosjekt som tidlegare har stått i stampe har funne si løysing i den nye kommunen. Byen opplever ei god utvikling. I Måløy har det blitt bygd fleire nye hus og ein jobbar på spreng med nye arealplanar for å kunne bygge ut nye bustadfelt, ruste opp sentrum i gate 1, legge til rette for utvikling på sentrumstomta osv., rett og slett planarbeid for å opne opp for ny utvikling. I tillegg jobbar ein på spreng for å legge til rette for næringsutvikling med masser frå Stad Skipstunnell i Måløy-regionen. Alt dette er ressursar Vågsøy ikkje hadde. Byggeaktiviteten i Kinn er rekordhøg og kommunen har ifølge kommunalsjefen aldri behandla fleire byggesaker.

Eg har nokre spørsmål. eg gjerne vil at Høgre skal svare på eller det minste tenke grundig gjennom. Dei fleste spørsmåla er også relevante for alle andre å tenke gjennom:

Høgre ønsker å utvikle byane og er valt inn for å jobbe med bolystprosjekt og sentrumsutvikling. Er de villige til å kaste desse prosjekta ut i uvisse og risikere full stopp i utvikling av viktige prosjekt for byane våre?

I Måløy var Høgre største parti med over 30 %. Ved å gå inn for ei folkeavstemining no vil nokre av dei viktigaste utviklingsprosjekta i byen bli skyvd ut i total uvisse. Vil ikkje det vere svært skadeleg for Måløy?

Kva vil de seie til dei som har samla inn pengar for idrettsløftet med Fotbalhallen i Florø og Nordfjordbadet i Måløy dersom dette no ryk dersom ein no skaper uvisse med folkeavstemming om reversering?

Dersom de går inn for ei folkeavstemming no midt i perioden, kven gjer de dette for? Det vart heldt eit klart Kinn-val når Kinn vart etablert, der Høgre var eit klart Ja-parti. Veljarane valde dykk inn for å utvikle Kinn kommune. Partia som flagga høgt at ville reversere hadde ikkje fleirtal verken i nord eller sør. Folkeavstemminga er heldt og Høgre fekk stemmer med eit klart mandat frå sine veljarar. Ønsker dykk å bryte valgrøftene dykkar og kaste viktige Høgre-prosjekt ut i uvisse?

Engasjementet frå underskriftskampanjane er eit signal som løftar saka, men det er på ingen etter mitt skjønn ikkje eit "massivt krav" som Høgre må ha for å vurdere folkeavstemming. Korleis vurderer de dette?

Folk som har engasjert seg for å utvikle kommunen, frivillige og bedrifter som har samla inn pengar til prosjekt, underskriftsaksjonen for å bygge Nordfjordbadet, bedrifter som er avhengige av oppdaterte arealplanar for sine prosjekt. Kva skal de seie til desse? Premissen om å gjere begge deler går ikkje (utvikle og avvikle/reversere samtidig). Om ein skal løyse opp må dei tilsette bli brukt på oppløysing og omorganisering i staden for desse prosjekta.

Den usikkerheten ein potensielt skaper her gjer også at ein risikerer å sette Skram Skole ut i tid. Om ein går for folkeavstemming no, trur eg dette med all sannsyn blir sett på vent. Kva seier de til elevane og lærarane dersom dette no blir sett på vent i lengre td staden for å bli prioritert i Kinn? For her må ein jo også vurdere om Vågsøy vil har råd til dette dersom ein skal reetablere kommunen. Det er altså ein reell risiko for at elevane i staden for å bli prioritert i budsjettet no, må gå i mange år til på modulskulen til Vågsøy eventuelt har midlar til å bere denne investeringa. Og motsett: Om ein vedtar å bygge skulen i budsjettet no og så går for folkeavstemming, vil ein risikere at potensielt framtidige Vågsøy hamnar på Robek?

Dersom de no går inn for ei folkeavstemming midt i perioden, kven er det for? Veljarane dykkar bad ikkje om og forventa ikkje dette når dei stemte Høgre, det vil vere skadeleg for næringslivet og viktige utviklingsprosjekt, det er skadeleg for sakene de har gått til val på, demotiverande for frivillige som har samla inn pengar og vil vere skadeleg for tenestene kommunen gir som må flytte fokus vekk frå å skape gode tenester til innbyggarane og over på å etablere nye organisasjonar, splitte etablerte avdelingar osv. Kva er viktigare enn dette?

"Skape ro". Det blir sagt at ein treng ei folkeavstemming for å skape ro. Etter to små år som kommune blir det sagt at om ein no setter i gang ei folkeavstemming så skal ein få meir ro. Kva betyr det? for kven? Sjå for deg alternativa: framleis Kinn, inn i Sunnfjord, inn i Stad, oppstå som egne kommunar i Flora og Vågsøy (minus Bryggja) osv. Eller ei reversering og oppdeling av alt ein no har skapt med tilhøyrande langdryge forhandlingar rundt ei vanskeleg deling osv. På kva måte skaper det ro? Eg meiner dette berre skaper uro i organisasjonen, nye år med bråk, diskusjonar og uenigheter mellom naboar i staden for felles utvikling. Det som vil skape mest ro er å fjerne usikkerheten rundt den kommunen ein no jobbar for å bygge og gi dei tilsette tryggleik på at dei skal fortsette det gode arbeidet sitt, samt komme i gang med viktige investeringar som f.eks. Skram Skole.

Eg legger ved eit sitat frå Arne Hjort Johansen i Firdaposten:

«Dei tilsette i Kinn kommune har halde på å omstille seg i fleire år allereie. Det siste dei treng no er at organisasjonen blir broten opp på ny, slik at dei må begynne på nytt. Det dei derimot treng er å få ro, slik at organisasjonen får sett seg, og dei får brukt alle krefter på det som faktisk er jobben deira: Å levere gode tenester til innbyggjarane i kommunen der dei er tilsette.

Av omsyn til dei tilsette, og av omsyn til innbyggjarane, meiner eg vi bør legge reverseringstanken daud.»

Som sagt så er eg veldig bekymra. Eg håper verkeleg at gode folk i Høgre og dei andre partia i kommunestyret tar arbeidsgivaransvaret og sikrar ro for å bygge Kinn vidare i kommunestyret på tysdag i staden for ei å sette i gang med forhasta folkeavstemming to år inn i ei ny kommune. Det vil vere det mest ansvarlege og gir moglegheit for å sjå framover og fokusere på å bygge gode trygge tenester, ta tak i utfordringane, effektivisere og jobbe med viktige investeringar for å utvikle område vårt vidare.