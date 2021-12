«At KrF seier dei er i mot å vite kva folket meiner kom uventa. Eg hadde håpt på at dette partiet ville stå for openheit»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Edmund Kvåle.

« Kinn kommune – vegen vidare»

Diskusjonen går om framtida til Kinn kommune. Det ser kanskje ut til at det vil bli folkerøysting og lat oss håpe det. Eg ser at fleire parti ikkje ynskjer å vite kva folket meiner. At arbeidarpartiet ikkje er for det, er ikkje uventa. At venstre heller ikkje ynskjer det, var også venta. Det er gode bein å gnage på i Kinn kommune. Men at KrF seier dei er i mot å vita kva folket meiner, det kom uventa. Eg hadde håpa på at dette partiet ville stå for openheit, men dei veit vel best sjølve då?

Eg meiner det er viktig å få avklara kva folk meiner. Skal denne vanskapte kommunen halde fram, eller skal ein attende til Vågsøy og Flora?

Eg ser at statsforvaltaren meiner dette er upløgd mark for han, men at det heilt klart kan gjennomførast. Det er klart det kan gjennomførast. Eg har vore med på slik oppdeling i 1977. Ikkje var det vanskeleg og ikkje var det dyrt.

Eg ser to heilt grunnleggjande og avgjerande grunnar for at Kinn ikkje kan halda fram og bli ein velfungerande kommune.

Kommune-konstruksjonen Kinn manglar legimitet i folket, i alle fall i rest-Vågsøy. Utan slik legimitet vil det aldri bli ro i kommunen.

Kinn kommune slik han er organisert no med delt administrasjon, kan aldri bli økonomisk rasjonell. Alt for mykje går med til unødig administrasjon, både med omsyn til personell og lokalitetar, og begge deler kostar for mykje. Og som alle veit – det er tenesteyting til innbyggjarane ein kommune primært skal driva med, ikkje administrasjon.

Organiseringa kan rasjonaliserast ved å samla administrasjonen på ein stad. Skal det gjerast – kvar trur du administrasjonen vert samla? Sjå no berre på kjøkkensaka. Eg trur svaret seier seg sjølv.