Meninger

Dette diktet er skrive av Eldrerådet i Bremanger og vart framført av Aage Kvendseth under kommunestyret torsdag.





Takk til dykk alle ved styrebordet

For at eg i dag her på teams får ta ordet





Vi eldre har som de veit levd lengst

Vi har lengst erfaring, og det trengst





Det er vi som er eldrekraften i Bremanger

Det er frå oss de vil høyre mange ganger





Vi ber dykk om at de lyttar godt

Til eldrerådet i både stort og i smått





De valde jo oss fem til å skulle forvalte

Råd frå oss til dykk, våre folkevalde





Vi lyttar til dei som vi representerer

Diskuterer, gjer vedtak og kommenterer





Eldrerådet skal ikkje berre formelt vere til

Men møte gehør for det vi meiner og vil





Vi kjenner oss ikkje nøgde med alt

Kvar gong de med all makta har talt





Vi har møtt litt kritikk frå administrativt hald

Ikkje så mange rosande ord har vi talt





Vi er her for å gje dykk sakleg kritikk

Og gjer det i tråd med god etisk skikk





Vi jobbar for ei endå betre eldreomsorg

Ved å bringe eldre sitt syn til torgs





Vi veit det er de som har det siste ord

Vi veit vi leverer råd ved dykkar bord





No trur vi elles de folkevalde vil styre meir

Når Robeken er over i den politiske leir





Og satse på den viktige primæroppgåva

Endå betre tenester for oss i Bremangerstova





Tenke på framtid med fleire eldre kvinner og menn

Som skal LEVE HEILE LIVET medan tida deira renn





Tryggleik og livsglede er viktigare enn mange vil tru

Og for dei som ikkje lenger heime aleine kan bu





Fleirtalet lytta ikkje til innbyggjarinitiativet som var oppe

Er det bra folket si røyst på den måten å stoppe?





Eldreråda slit litt med å bli høyrde i Noregs land

Som om råda deira ikkje er verdt det minste grann





Vi vil jo ikkje hundre prosent tru på sanninga i det

Men då må de ta eldrerådet i Bremanger meire med!





Vi i eldrerådet håpar i dag de alle tar omsyn til

Budsjettinnspelet vårt, ja, det eldrerådet vil!