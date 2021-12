Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Oddbjørn Nygård.

Kinn kommune og framtida

I Fjt. 14.12.2021 tar redaktøren opp problemer med den omtalte separasjonen. Hun har svært rett i at konsekvensene nå må utredes før en avgjørelse blir tatt. Tenk om dette hadde vært gjort før sammenslåingen!

Med forbehold om min kunnskap til prosessen mener jeg hun tar feil når hun mener det må opprettes to helt nye kommuner. Bruk tida til å forhandle om sammenslåing med Stad kommune, og fullfør dette mest mulig før avstemming og politisk behandling. Hvorfor dette skar seg ved et tidligere forsøk er mildt sagt uklart. Det virker innlysende at trekløveret Selje, Eid og Vågsøy har alle muligheter til godt samarbeid, og har et rikt næringsliv som omfatter både det maritime og det landbaserte. Og ikke minst det geografiske.

Vågsøy kommune gjorde katastrofale feil i sine siste leveår. Tap av Bryggja kanskje det verste. Mitt forslag kan legge is på taksering av bryggjaværinger og deres aktiva. Videre kan Skram skole få rom i den nye ungdomsskolen, og ny ungdomsskole med kapasitet for Flatraket kan bygges på Tennebø. Det ville tilrettelegge samarbeid med MVS om lærerkrefter slik som f.eks. på Sandane. Ny ungdomsskole uten tilkomst for skolebuss i vårt klima må være et av de verste utslag vi har sett av «pollenallergi».

Fordelene med Kinn har vist seg å være urealistiske og tåkelagte. Argument som går igjen er at «nå er det kystens tur». På hvilke områder? Har noen trukket kølapp? Ønske om «en sterk kystkommune» hørers ofte. Gjør 20 n. mil med utsatt skipslei mellom to kommunesenter oss sterke? Det måtte i så fall være mot sjøsyke. La oss få fakta på bordet og inklusive aktuelle alternativ.