«Kommunar skal leggje til rette for openheit og innsyn. Dei tilsette har rett til å ta del i den offentlege debatten»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Aage Kvendseth frå Davik i Bremanger.

Om politikk og ytringsfridom

INNBYGGJARFORSLAG

Eit innbyggjarforslag om nattevaktsaka låg sist haust på bordet til kommunestyret i Bremanger. Det var ikkje utan grunn at innbyggjarane på Sørsida, pårørande, organisasjonar m.fl. har vore sterkt engasjerte i denne saka, og tydeleg har sagt ifrå om si uro for denne avgjerda i høve dei eldre sin situasjon. Det har dei fleste lagt merke til.

Mot åtte røyster stemte fleirtalet med ordføraren i spissen imot å ta opp, denne for mange innbyggjarar, viktige saka på nytt.

OM YTRINGSFRIDOM

Tenk elles om det, som følge av etiske retningslinjer i ein kommune, skulle ha gått føre seg ein slags intern «oppvask», der nokre tilsette i omsorgstenesta, som har villa ytra at dei var imot desse endringane og som på fritida si hadde støtta pårørandeaksjonar, t.d. og på sosiale media, hadde fått høyre at offentleg å gå imot arbeidsgjevar i ei slik sak, er illojalt. Eg har ingen prov på at det har skjedd, men det kunne det sikkert ha gjort det slik det er mogeleg å lese dei etiske retningslinjene i Bremanger.

OM ETISKE RETNINGSLINJER

Det kan uansett kanskje vere på sin plass å sjå litt nærare på kommunen sine etiske retningslinjer og sitere litt frå desse. Fullstendig tekst er truleg å finne på kommunen si heimeside.

Folkevalde og tilsette skal ikkje opptre på ein måte som kan oppfattast som krenkande.

Tilsette og politikarar har ytringsfridom, men teieplikta gjeld også her.

Hugs at du er ambassadør for Bremanger kommune, også på fritida.

Folkevalde og tilsette i Bremanger kommune skal unngå å komme i situasjonar som fører til konflikt mellom personlege interesser og interessene til kommunen.

Presiser at du ikkje ytrar deg på vegner av Bremanger kommune dersom det kan vere tvil om rolla di.

Alle innlegg på sosiale medium er vurdert som offentlege og tilgjengelege for alle. Ver derfor varsam med kva du kommenterer og skriv.

NY GJENNOMGANG PÅ SIN PLASS?

Det er kanskje på tide med ein gjennomgang av nokre av desse etiske retningslinjene, og å skulere både politikarar, administrasjon, tilsette og rådsorgan på dette området. Norsk lov vil alltid vere utgangspunktet og avgjerande for innhaldet i slike lokale retningslinjer. Alle kommunar skal elles og leggje til rette for openheit og innsyn i den kommunale forvaltninga. I dette ligg og dei tilsette sin rett til å ta del i den offentlege debatten.

Ytringsfridomen gjeld for alle. Retten til fri meiningsutveksling er heimla i Grunnlova og i internasjonale konvensjonar som er ein del av norsk lov. Difor kan tilsette i ein kommune delta i den offentlege debatten i saker som gjeld kommunen. Det er difor vidt høve for tilsette til å ytre seg kritisk til Bremanger kommune og i saker som arbeidsgjevar oppfattar som uønskt, uheldig eller ubehageleg. Ytringsfridomen er elles under press i stadig fleire land.

Offentleg tilsette har og ein lojalitet overfor innbyggjarane som finansierer og bruker velferdstenestene. Offentleg tilsette har difor enda vidare spelerom for å gje uttrykk for si meining offentleg, og om eige arbeidsområde og eigen arbeidsplass.

UTTALE FRÅ HØGSTERETTSADVOKAT

På eit spørsmål i Fagbladet nr. 10, 2018, svarer Høgsterettsadvokat Jon Wessel-Aas:

«Kan en helsefagarbeidar uttale seg offentlig og protestere imot et politisk vedtak om eldreomsorga?

– Ja. Når du uttaler deg som enkeltperson har du samme ytringsfrihet som andre velgere og de folkevalgte i kommunestyret. Du skal imidlertid ikke bryte taushetsplikten.

Er det noe jeg kan gjøre hvis arbeidsgivar gir meg en advarsel for kritiske uttalelser jeg har kommet med?

– Ja. I offentlig sektor kan du klage til overordnet organ via den instansen som har gitt deg advarselen, og du har krav på en begrunnelse for hvorfor det er i samsvar med Grunnloven å innskrenke din ytringsfrihet. Videre kan du klage til Sivilombudsmannen og eventuelt bringe saken inn for domstolane. Ta gjerne kontakt med tillitsvald for råd og bistand.

Kan sjefen nekte meg å si noe kritisk offentlig fordi det kan skade arbeidsgivars omdømme?

– Nei. Det er helt uakseptabelt om en skole eller et sykehjem sier at all kritikk må tas internt. Det er grunnlovsstridig.»

Teieplikta som er noko anna, skal sjølvsagt alltid overhaldast.

Det finst ingen klare grenser mellom ytringsfridom og lojalitetsplikt. Den enkelte må reflektere over dette i den konkrete situasjonen. I tillegg er det viktig å tenke gjennom om ein vert oppfatta som representant for kommunen. Om så er tilfelle, er det viktig å presisere at uttalen står for eiga rekning.

Elles kan «Etisk standard for Bergen kommune» vere eit aktuelt døme å vise til.