«Er det riktig at frykt skal styre utvikling i eit lokalsamfunn? Næringsaktivitet gjev også grunnlag for bulyst»

Fleire av innbyggarane på Flatraket reagerer på størrelsen på fyllinga som ligg i sjøarealplanen, er usikre på kva som kjem der og er bekymra for at den kan bli liggande utan at noko blir gjort. Hanne Marie Utvær i Stad kommune kunne forsikre om at det ikkje ville skje, og at kommunen også hadde eit ansvar.