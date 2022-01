«Ingen e-post kom frå departementet til Ordførar eller Kinn kommune denne fredagen slik det vart skapt inntrykk av»

Forklarar søknadssummen på fem millionar:

Fleire har meint at summen Kinn kommune søker om i støtte til ei utgreiing om reversering, fem millionar, er vel høg. Kommunedirektør Terje Heggheim seier det handlar om at jobben skal utførast av eksterne og at eigne ressursar også kjem til å måtte bli brukt.