«Eg trur unge politikarar kan ha stor nytte av å forstå alderdommen betre»

Dette lesarinnlegget er skrive av Aage Kvendseth, Davik.

Er eldre lamper?

Eg har lese den nye boka til Runar Bakken (2022). Det er ei tankevekkande bok for meg som eldre. Boka heiter «I løvens gap» og handlar om aldring og alderdom no og i åra som kjem. Bakken er gerontolog og er no pensjonist.

Dette er eit tema vi kjenner til og veit mykje om, ja, har kjent på kroppen sidan vi var i tjueåra. Jo eldre vi blir, jo meir blir vi avhengig av andre. I barndommen og i alderdommen kan vi ikkje greie oss heilt aleine, altså kan dei to livsfasane seiast å vere ganske like. Men alderdommen er ikkje den andre barndommen som vi av og til kan få høyre.

Aristofanes, (450 fvt – 385 fvt), som vi kjenner frå den greske antikken, sa om tilhøvet mellom barn og eldre den gong at begge vart vaska og stelte og plasserte i vogner ut i den solfylte gata, eller plasserte i ein bakgård under flagrande undertøy og forlatt. I vår nyare tid vart alderdom sett på som ein sjukdom, ein diagnose i medisinen. Eldre skulle nesten gøymast bort ei tid og vart sett på som ein rein utgiftspost, ein byrde.

I dag ser vi på slike haldningar som aldersdiskriminering, fordi ein slik tankegang om det å nå ein viss alder, leier til barnsleggjering, umyndiggjering og sjukeleggjering av eldre menneske, skriv Bakken. Alderdom er ikkje ein sjukdom, seier han. Eldre skal ikkje gjerast mindreverdige.

Det er òg lett å observere, eller erfare, at eldre kan oppleve ulike former for umyndiggjering. Andre, særleg yngre, veit betre enn dei som har skoa på. Sovande nattevakt treng de ikkje, for vi politikarar veit best kva de treng. Sonen veit best kva for ny mobil mora treng, mora slepp ikkje ein gong til i samtalen med seljaren, dottera veit kva kle mora treng, kva faren bør kjøpe i butikken etc. Der må det handlast raskt så den gamle ikkje lagar kø i kassa for dei yngre.

Den eldre passiviserast og på slike måtar, noko filosofen Kant kallar «umyndighetens velbehag». Men alderdom er ikkje ein diagnose eller ein ny barndom, det er den siste verdifulle delen av livet.

Og så treng vi eldre hjelp, anten vi vil det eller ikkje, til å halde oss friske og spreke. I nokre blad er det ikkje måte på kor ungdommelege, uthaldande og sunne vi eldre er. Ikkje ser vi bilete av han eller ho som strevar seg rundt med rullatoren med ein bærepose hengande på eller dei som gjer sitt yttarste for å greie seg sjølve heime så lenge som råd. Nei, vi ser oftast «superspreke heltar» som tek isbad, går turar i høgfjellet, dreg på safari, er på trimstudio, nyt helsekost etc, og sikkert nyttar pengar på middel som skal få huda og kroppen til å verke ungdommeleg.

Vi veit at foryngelsesindustrien sine produkt og lovnader om evig ungdom kan virke forlokkande. Eldre som brukar X og eller Y kan sjølvsagt likevel ikkje stoppe aldringsprosessen, ikkje ein gong bremse den, vanlegvis berre kaste bort pensjonen eller sparepengane. Å jakte på «ungdomskilden», er ei kostbar blindjakt. Naturen sigrar alltid før eller seinare.

Bakken gir døme på dette i boka si. Alle veit at det å leve sunt og kroppsleg aktivt kan gi god helse i alderdommen òg, men reklamen, enn så forlokkande, prøver liksom å love oss «evig ungdom», forlenga ungdom, i ulik grad, noko vi i dag bør vite er «fake news». Naturen sine nedbrytande krefter går alltid sin gang i alle, utan å ville oss noko vondt med det. Døden kjem. Det er berre slik det er for alt levande.

I boka «I løvens gap», som eg ikkje kan gjengi innhaldet i her rettferdig, berre reflektere litt rundt, er ei bok tilsette i helse- og omsorgssektoren kanskje bør studere. Mange av oss vil få oppleve alderdommen og vil kunne sjå mykje i perspektiv ved å få grundigare, faglege innblikk i den røynda han skildrar som dei fleste av oss vil møte: Den kommunale pleie- og omsorgssektoren.

Boka hans høver kanskje best for studentar og tilsette i helsetenesten, samt helseleiarar og politikarar. Særleg, trur eg, unge politikarar kan ha stor nytte av å forstå alderdommen betre.

Ei veksande gruppe eldre vil ikkje møte den kommunale sektoren, men den private som har gjort oss eldre om til eit produkt, som var vi ei lampe, ein sofa, eit produkt nokon skal tene pengar på. Private tilbod «kjøper» sjukepleiarar og legar det offentlege har utdanna og kan hente millonvis av skattekroner til sine helse – og omsorgsbedrifter, for slik å hauste økonomiske utbytte frå helsebudsjetta våre. Dette svekkar det offentlege felles helse- og omsorgstilbodet.

Om dette vert det og brukt dei fortyllande orda «valfridom» og «fritt brukarval». Regjeringa Solberg (2020): «Regjeringen vil gi innbyggerne større valgfrihet når det gjelder helse- og omsorgstenester». NHO vil ha «velferdsmix», noko som overraskande nok vart støtta av LO-eigde Agenda. Det vil t.d. truleg koste 2.2 millionar kr i året å bu på det planlagte seniorsenteret i Sandefjord der det skal vere ein sjukepleiar for kvar bebuar.

Er det eit slikt samfunn vi eldre vil ha? Eller skal vi kjempe for likehandsaming, vekke den humanistiske og universalistiske tanken om eldreomsorg til live att, slik vi tenkte før i tida og då vi bygde velferdsstaten?

Elles er eg òg redd vi kan kome attende til eit samfunn der dei fleste eldre på nytt vert prisgitte familien sin omsorgsevne.

Det er høgt kvalifiserte helsearbeidarar vi treng å møte i alderdommen. Velferds-teknologiske supplement må kome i tillegg.

Eg vil òg avslutte med å rose dei som vel å utdanne seg innan helsefag. Dei vel eit yrke for å hjelpe andre, ikkje minst eldre og funksjonshemma, og ikkje eit yrke berre for å realisere seg sjølve. For dei fleste av oss eldre vil ikkje bli sett på som lamper og hamne i «løvens gap».