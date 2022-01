«Vi må lytte til dei som har skoen på: Til tilsette «på golvet», til pårørande og brukarar»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Kinn Venstre ved gruppeleiar Jacob Nødseth og lokallagsleiar Hilmar Eliasson

Slik vil Venstre involvere brukarar og pårørande meir

Både i barnehagar og skular er det lovpålagt krav om å ha samarbeidsutval der elevar, foreldre og tilsette frå kvar skule og barnehage er med. Oppvekst- og kulturutvalet i Kinn har fordelt seg slik at det er ein politikar som har ansvar for kvart samarbeidsutval. Det er no på høg tid at vi innfører ein tilsvarande modell for helse-, sosial- og omsorgstenestene i Kinn kommune.

Det vil bli stadig fleire eldre i tida som kjem. Det er viktig at kommunen sørger for at eldre får leve gode og verdige liv også når dei treng hjelp frå kommunen. Skal vi lukkast med dette så må vi lytte til dei som har skoen på: Til tilsette «på golvet», til pårørande og brukarar. Informasjonen vi som folkevalde får er ofte filtrert gjennom ganske mange lag med leiarar og sjefar, noko som gjer at verkelegheita kan bli ganske polert når dei folkevalde får den presentert. Det same behovet for direkte politikarkontakt ser vi for andre brukargrupper, unge som eldre, som har behov for tenester frå kommunen.

Kinn Venstre vil difor ta initiativ til at det blir etablert samarbeidsutval for institusjonar, bufellesskap, omsorgsbustadar, sjukeheimar, heimetenester mv. etter mal frå barnehagar og skular. Ved å fordele helse-, sosial- og omsorgsutvalet sine medlemmar, på tvers av parti, til alle desse avdelingane/einingane, får vi ein mykje tydelegare direkte politisk link til dei som kommunen er til for, og dei som ofte ikkje blir høyrd når kommunen skal gjere prioriteringar og dimensjoneringar av tenester. Det er på høg tid.