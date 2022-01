«Vi mener valget om tomt er tatt og at alle ressurser må settes inn for å sikre en god og fremtidsrettet skole»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Kinn Høyre ved Morten Hagen, Arlene Vågene og Anett Berg.

Da var det på 'an igjen

Det legges nå frem en sak der det blir bedt om at tomtealternativ for nye Skram skole skal utredes på nytt. Hva har forandret seg siden dette ble gjort sist? Svært lite. Alternative tomter til Skram skole har vært utredet flere ganger før. Hver gang har det endt med at det er tomten skolen ligger på i dag i Måløy som er det beste alternativet.

Alle er enige om at det er en vanskeligere tomt å bygge på enn om den hadde vært flat, men plasseringen har også sine fordeler. Plasseringen sikrer at de fleste barna som skal bruke skolen kan gå til skolen uten å måtte bevege seg ned i sterkt trafikkerte Gate 1 og Gate 2. Dette er en verdi i seg selv. Alle andre alternativer vil medføre cikra 200 barn på busstopp i Gate 1 og Gate 2.

På 'an igjen: Blir det ny tomtedebatt og forslag om fellesskule? Kommunedirektør Terje Heggheim i Kinn kommune foreslår for politikarane i prosjektutvalet at ein ser på nye tomter for Skram skole. Han spelar også inn utviding av skulen. Går det mot ny tomtedebatt og tankar om fellesskule?

Det er dessverre slik det er i dag når elevene går på modulskolen. Men dette skal være midlertidig og ikke permanent. Vi ser at det skaper utrygghet slik det er i dag.

Det er gitt klar beskjed fra de fleste parti at det må være fremdrift i prosjektet nye Skram skole. Det er snart to år siden et flertall vedtok at det skulle legges frem en sak om ny skole. Det har tatt alt for lang tid allerede. Å starte en ny debatt om lokalisering er bare å gå rundt oss selv og legge opp til nye debatter som vil forsinke prosjektet.

Må gjere nytt vedtak om skulen skal byggast på alternativ tomt Kinn kommunestyre vedtok i september i fjor å rive all bygningsmasse og bygge opp igjen Skram skole på same tomt. I same møte stemte dei ned prosjektutvalet sitt framlegg om å leite etter alternativ tomt. Men kan ein då starte jobben med å sjå etter ny tomt?

Nye utredninger må derfor ha fokus på hvordan vi kan bygge en ny skole for elevene på Skram på den tomten vi har vedtatt at den skal ligge. Det må ses på løsninger for å sikre både fremdrift og økonomi. Nå må vi ta både barna, foreldrene og lærere på alvor og komme videre uten mer forsinkelser. Skal vi ha klar noe som er realistisk til høsten slik at det kan jobbes med i forbindelse med budsjettarbeidet og ny økonomiplan må vi droppe debatten om alternative tomter.

Meiner det må gjerast tiltak for å sikre skulebarna med ein gong – Vi har lagt merke til det fokuset som har vore og er på sikkerheit for Skram-elevane i trafikken i Måløy, og med tanke på skuletransport må det gjerast tiltak no, seier ordførar i Kinn kommune, Ola Teigen.

For Høyre er dette fremlegget om nye utredninger bare noe som vil forsinke hele prosessen rundt bygging av ny skole. Vi mener at valget om tomt er tatt og at alle ressurser må settes inn for å sikre en god og fremtidsrettet skole der det er vedtatt at den skal ligge.

Ny Skram skole har allereie blitt over 30 millionar billigare, men dette er ikkje kommunisert ut Prosjektkostnadane for å bygge ny Skram skole var sett til 330 millionar inkludert mva. då politikarane i haust vedtok at ein skulle gå gjennom prosjektet og sjå på kostnadsbesparande tiltak. Men at ein faktisk allereie har klart å ta ned kostnadane med over 30 millionar har enno ikkje blitt kommunisert ut.