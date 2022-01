«Kanskje jeg skal ta buss til Oslo neste gang. Det kan jo gå fortere enn å fly …»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Synøve Eriksen Vadøy.

«Tap tid og penger med Widerøe» skulle det stått i reklamen

Widerøe skriver derimot: «Spar tid og penger på din reise». Jeg har vært en tur østover med «billige» billetter til en sum av 2.492 kroner pluss 1.799 kroner. Dette er priser man må regne med så lenge Widerøe har monopol i Sogn og Fjordane. I tillegg må man finne seg i elendig service når flyavganger blir kansellert, som i går.

Jeg skulle hjem til Davik med flyavgang klokken 16.00 til Anda. Cirka 20 minutter før avgang melder selskapet at det er «tekniske problem». Jeg tror hva jeg vil om det. Det er ganske få som skal med flyet, og det er påfallende ofte i slike sammenhenger at det dukker opp såkalte tekniske problem.

Det blir opplyst at ny avgang blir klokken 20.30 med ankomst Sandane klokken 22.30, via Sogndal. Vi får dermed utdelt en matkupong med verdi på 150 kroner. Hva får man for det på Gardermoen? En baguett og en flaske brus. Det erstatter på ingen måte et måltid med middag, som ville være naturlig å få spist, i og med at hjemkomsten skulle bli sent på kveld.

Jeg hadde heldigvis en krimbok i håndveska og fikk tiden til å gå på et vis. Avgang ble så utsatt til klokken 21.10. Ved ombordstigning blir det plutselig opplyst at passasjerer til Anda/Sandane vil bli fraktet med buss fra Sogndal. En kjøretur på to timer. Bussen kom akkurat tidsnok til flyplassen slik at jeg fikk hentet bilen, og rakk Anda-Lote ferja klokken 01.00.

Jeg hadde da ikke mulighet for å komme videre hjem med ferje fra Stårheim, og måtte ta inn på hotell. Ankomst hjem i dag ble klokken 10.00. «Spar tid» reklamerer altså Widerøe, og jeg kom hjem totalt 16 timer etter opprinnelig plan. «Spar penger» sier de også. Denne turen kostet meg totalt 7.500 inklusive ekstra mat, flyplass-parkering og hotell. Jeg skal nå lese meg opp på mine rettigheter før jeg sender krav om noe tilbakebetaling.

Widerøe får null poeng for service, og jeg håper det snart kan bli konkurranse i markedet! Jeg sier dette med bakgrunn i tidligere erfaringer med Widerøe gjennom 15 års reisevirksomhet i jobbsammenheng.

Men, en person fortjener ros: sjåføren som kjørte oss til Anda på natta. Han har forstått hva service er! Han stoppet når noen ble tissetrengte, og han stoppet flere steder på veien for at passasjerer skulle komme fortest mulig hjem, og de slapp turen om Anda/Sandane. Tusen takk til den blide bussjåføren.

Kanskje jeg skal ta buss til Oslo neste gang. Det kan jo gå fortere enn å fly …