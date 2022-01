«Tjenestene for barn og unge må organiseres slik at kommunen kan stå inne for tiltakene over tid»

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Doris Christensen, Kinn Arbeiderparti.

Barnevernsreform - etikk, økonomi og forebygging som et misbrukt begrep

I virkeligheten er det sånn at vi som samfunn ikke kan forebygge oss bort fra all sykdom, fattigdom, vold, overgrep og ondskap.

Å være politiker og samtidig fagperson er en styrke for demokratiet, mener jeg. Det er viktig at kommunestyret og innbyggere opplyses om hvordan kommunen drives og hvordan den styres av lovverk og forventinger fra sentralt hold. Jeg opplever at Kinn kommune har fantastiske muligheter til drive godt og ha gode tjenester til innbyggerne. Men det er krevende av mange grunner. Omstilling er alltid krevende, men nødvendig og en del av utviklingen. Vi må velge å gjøre positive grep for folk og fag. Politikeren i meg har mål for dette og fagpersonen løfter blikket ut av egen tjeneste og ser kommunen som helhet der målet er: Innbyggere skal oppleve å bli tatt imot positivt og konstruktivt når de trenger hjelp.

Barnevernsreformen gjelder fra nyttår. Nok en gang skyves tunge, økonomiske og faglige oppgaver over på kommunene. Vi vet det og tar imot ansvaret. Som vi gjorde med Samhandlingsreformen 1. januar 2012. Gode og faglig sterke tjenester nær innbyggere er vel begrunnet. Kommunalt selvstyre er viktig og ønska, og igjen utfordres vi. Vi skal fylle intensjoner og vyer med innhold.

“Reformen skal styrke det forebyggende arbeidet i kommunene i hele oppvekstsektoren. Målet er at flere barn og familier skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den, og at tjenestetilbudet i større grad skal tilpasses lokale forhold.” (www.regjeringen.no datert 23.12.2021)

Nasjonal barnevernkonferanse ble arrangert 18. november 2021 og ligger åpent på nett for den som vil se. På konferansen fikk vi repetert at forebygging skjer best nær eller på hjemstedet. I beste fall er dette en selvfølgelighet; at forebygging skjer best der man bor og lever. I verste fall er det bevisst bruk av begreper som tilslører det virkelige. Vi fikk også høre at forebygging er billigere. Kommunenes sentralforbund (KS) skriver utilslørt at et av fire mål er en mer effektiv ressursbruk i barnevernstjenesten. Ny barnevernslov løfter mer ansvar over på resten av kommunens oppvekstsektor. Barneverntjenesten har fått en klarhet i at vern av barn er et felles anliggende. Det er ingen nyhet, men en selvfølge.

Forebygging skjer i gode tilbud der alle er. Det er kurs for førstegangsfødende. Det er rådgiving til foreldre som ber om det. Det er helsestasjon for ungdom og det er fritidsklubben. Det er den gode barnehagen med trygge voksne. Det er det gode klassemiljøet og den fritidsaktiviteten barnet liker.

Kinn kommune har utsatt bygging av en ny barneskole, en gymsal og et svømmebasseng. Alt er tvingende nødvendig. God forebygging er ikke mulig å framsnakke til foreldre og fagfolk nå. Det er vanvittig tungt å være politiker og erfare et smalt handlingsrom gå fra vondt til verre. Nedbemanning smerter. Vi trenger godt lederskap og vi trenger tjenester som holder sammen. Paradoksene mellom lovens intensjon og det virkelige liv ble sørgelig tydelige etter konferansen i november.

Ledelsens ansvar er å holde budsjettrammer, ansattes ansvar blir å bruke sitt fag, undersøke, begrunne og vurdere – for å være ansvarlig i forhold til hva? Når økonomi trumfer etikk og fagspråk legitimerer. Kommunens ledelse bør se dette, innbyggerne må høre det og politikere ta ansvar for det. Samfunnet må være villige til å bruke ressurser også når problemer viser seg. Da er man forbi forebygging og må snakke om tjenestene sine tiltak. Hva har vi å sette i verk?

Tjenestene for barn og unge må organiseres slik at kommunen kan stå inne for tiltakene over tid. Vi må evne å bygge opp og holde på kompetansen og fagmiljø. Vi må ha tiltak innenfor barnevernstjenesten og i enda større omfang utenfor. Øverste nivå sitt ansvar er todelt – å holde budsjettrammer for alle sektorer og å bidra til utvikling av fag og tjenester i kommunen. Kommunen skal svare ut forventninger som reformen legger opp til. Det er all mulig grunn til å tvile på innsparingseffekter. Konsekvensene er at de kommunale tjenestene forstrekkes, med stor fare for at ansvaret individualiseres til den enkelte ansatte og leder i sin tjeneste.

Samarbeid fremstilles på barnevernkonferansen som en dårlig utnyttet ressurs. Det provoserer. Å hevde at samarbeid hjelper er lett. Det er lett å tro at tankegangen “ei dør inn” eller “koordinerte tjenester”, “samarbeid” eller “samskaping” både gir bedre tjenester til innbyggerne og frigjør ressurser. Samarbeid mellom tjenestene er nødvendig og viktig. Det går mye ressurser til samarbeid. Dessverre tilsier erfaring at samarbeid uten tiltak handler om å skyve på ansvar. Barnevernsreformen kommer i samme ånd. Selv sitter staten igjen som leverandør av forventninger uten ansvar. Faglige vurderinger og ledelse står i spagaten mellom økonomi og de moralsk rette avgjørelsene. Direktorater og KS kan fri seg fra moralen. De finner frihet i sine intensjoner og loven, og møter sjeldnere øynene til innbyggerne som trenger hjelp.

Fosterhjemsplassering og institusjoner for de mest utsatte av våre barn og unge, er dyrt. Kommunestyret forventes å styre tjenesten og kan etter loven instruere og overprøve barneverntjenestens leder. I samme åndedrag på konferansen sa divisjonsdirektør Anders Henriksen: «Det er ikke ambisjonen», men vi er dermed advart. Faglige vurderinger kan overprøves av økonomiske hensyn. Er det det som menes med “tilpasning til lokale forhold”?

Tilslørt av juss og fagspråk, blir begrepet forebygging brukt til å lure så mange som mulig. Fagpersoner som politikere. Forledet til å tro at gjennom forebygging kan vi forhindre at barn og unge faller utenfor, forhindre at voksne er til skade for barn, forhindre at barn mobber barn, forhindre skader av dårlige oppvekstmiljø. Vi kan ikke det. Det jobbes for en god helse i befolkningen, men vi blir fortsatt syke. De fleste barn har det godt i barnehage og skoler, men krenkelser og mobbing skjer. Vi bekjemper fattigdom, men kan ikke utrydde den. Vi har fagpersoner, men er ikke frie for dumskap.

Reformen har økt kvalitet som siktemål. Krav om mastergrad i barneverntjenesten er en skjerping av forventninger som har skapt mye diskusjon. Med mastergrad kommer mer kunnskap og forskningskompetanse ut i de mellomstore og mindre kommunene. Da får man fagpersoner som vil la seg høre og som ønsker å ha handlingsrom i sitt faglige virke. Her ligger det positive muligheter. Utviklingen går i retning av mer kompetente faglige fellesskap. Det er utfordrende og bra. I det ligger et håp om høyere kvalitet i tiltak for de som trenger det. Det klarer vi fint i Kinn kommune, hvis vi har bemanning og handlingsrom for å snakke innhold – ikke bare økonomi.

Jeg venter i spenning på ny opplæringslov. Det blir det neste.