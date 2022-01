«At tilsette ikkje skal få høve til å bli medeigarar i eigen arbeidsplass, er vanskeleg å forstå»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av stortingsrepresentant Olve Grotle (H).

Støre-regjeringa sin motvilje mot at tilsette blir medeigarar

I fleire medieoppslag har vi kunne lese at Veidekke ASA nok ein gang har gitt tilsette tilbod om kjøp av aksjar i selskapet til ein rimeleg pris. Svært mange av dei tilsette nytta seg av tilbodet, og om lag halvparten av alle tilsette eig nå aksjar i selskapet dei arbeider i. Total sett eig dei tilsette heile 20% av det børsnoterte selskapet.

Dei tilsette sitt langvarige og store medeigarskap i Veidekke har

vore ein suksessfaktor for dei tilsette og bedrifta. Det har styrka bedriftskulturen, skapt engasjement og styrka arbeidsmiljøet. Dei tilsetta har òg fått god avkastning på aksjane sine, og 50 % av overskotet går alltid tilbake til aksjonærane.

Ein av grunnane til at halvparten av dei tilsette i Veidekke har hatt høve til å blitt medeigarar i arbeidsplassen sin, skuldast at vi har hatt ei generell skatteordning som har lagt til rette for det.

For å gjere det endå lettare for tilsette å kunne bli medeigarar, blei denne skatteordninga gjort endå meir gunstig i statsbudsjettet til Solberg-regjeringa.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet synes tydelegvis ikkje noko om ordningar kor tilsette kan bli medeigarar i sin eigen arbeidsplass. I staden for å styre ordninga som gjorde det gunstig for tilsette å bli medeigarar, har dei derfor likegodt fjerna heile ordninga.

Heldigvis fjerna desse partia ikkje Solberg-regjeringa si nye spesialsydde nye opsjonskatteordning for selskap i etablerings- og vekstfasen, og denne er dermed blitt vedtatt.

For Veidekke og alle andre etablerte selskap, vil Støre-regjeringa si utradering av ordninga, derimot nå føre til at færre tilsette ser seg råd til å bli medeigarar i arbeidsplassen sin. Dermed går ein òg glipp av alle dei fordelane som ordninga har for bedrifter som for eksempel Veidekke. Vidare vil dette òg føre til at bedrifter ikkje lenger kan nytte høvet til medeigarskap som ein måte å rekruttere nye medarbeidarar på, noko som kanskje særleg bedrifter i distrikta vil ha bruk for.

Det Støre-regjeringa ikkje synest noko om at tilsette skal få høve til å bli medeigarar i eigen arbeidsplass, er vanskeleg å forstå. Det er i alle fall ikkje god distrikts, arbeidstakarpolitikk eller næringspolitikk.