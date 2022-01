«Ledelsen må på matvarebutikker for å handle inn tørrvarer fordi Bordgleder er i manko eller ikke kan levere»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Fredrik Egeberg, kommunestyrerepresentant i Kinn for Senterpartiet.

Slik er det ingen som vil ha det

Etter at Fjordenes Tidende skrev om at Raudt påpekte mangler vedd maten fra Bordgleder har jeg blitt kontaktet av flere ansatte som ikke vil stå fram offentlig med navn. Dette pga. frykten for represalier. Personale som står oppe i situasjonen hver dag.

De som har kontaktet meg sier at brukerne ofte ikke liker maten. Det er mange ukjente smaker og de dagene det er kjent mat spiser de normalt, mens det kastes mye mat de andre dagene. Ledelsen må på matvarebutikker for å handle inn tørrvarer fordi Bordgleder enten er i manko eller ikke kan levere de varene som ønskes. Kaffemat er blitt mye dårligere da det bare er noen få typer å velge mellom, der de før hadde mye god bakst og kaker og velge mellom. Renholdere må stable store tunge kasser med mat på kjølen. Det var nok ikke dette de forestilte seg når de tok fagbrevet i rengjøring. Pleiepersonell bruker nå mer tid på å legge opp og klargjøre mat enn før, og får derfor mindre tid til beboerne.

En viser til innkjøringsfase som årsak. Hvor lenge skal dette innkjøres? Det er tross alt beboernes helse, trivsel og livskvalitet det går utover, i tillegg til ansatte som får mindre tid til det de egentlig skal styre med. At sykefraværet i kommunen er høyt og stigende er kanskje ikke så rart? Den marginale innsparingen en fikk ved å legge ned kjøkkenet i Måløy går nok fort ut igjen i form av økt fravær og nedsatt trivsel for ansatte.

At Tove Lill Refvik Volle sier at det ville vært helsefarlig å øke insulindosen viser at personalet bør jobbe med det de er utdannet til. Dersom maten inneholder mer karbohydrater, som ikke trenger å komme fra sukker, men f.eks. fra stivelse vil dette føre til en stigning i blodsukkeret, og å ikke øke insulindosen da vil faktisk være helsefarlig. Dette er elementær og livsviktig kunnskap for alle med diabetes.

Tjenesteledere og kommunalsjef er tydeligvis enige med hverandre. Det ser ut som om ingen tør å være uenige. Har de ansatte på gulvet blitt spurt om hva de mener? Burde en gjennomført en anonym undersøkelse blant de ansatte og pårørende om forholdene? Spurt dem som vet hvor skoen trykker? Slik det er nå er nok ingen som vil ha det. Men dette er det dessverre ingen som tør å si høyt.