«I sorga over at livet ikkje vart som forventa vil ein vere ein støtteperson for den sjuke og ikkje ein byrde»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av LPP Sogn og Fjordane ved Astrid Gytri, styremedlem og sekretær.

Sorg – når livet som ikkje vart som forventa

Dette er tema når fagfolk og pårørande møtes til dialog på Møteplass 1. februar på Stad rådhus Nordfjordeid.

For pårørande kan det vere vanskeleg å erkjenne og snakke om eigne kjensler knytt til at livet ikkje vart som forventa fordi eit familiemedlem vart ramma av psykisk sjukdom eller rusavhengnad. Som foreldre og pårørande så er ein opptatt av familiemedlemen sine kjensler og deira oppleving av sjukdom og vanskar, og ser deira sorg over tap av ril dømes venner, utdanning, partnar og barn.

Når ein er vitne til at den du er glad i opplever å miste mykje av det som er sjølve livet så kan ein kjenne på at ein sjølv ikkje har lov til å kjenne på sorg – ein ynskjer å vere ein støtteperson for den som er sjuk og ikkje vere ein som er til byrde, eller som sjølv treng medkjensle og hjelp.

Det er viktig både at den pårørande sjølv og nettverket rundt har forståing for denne kjensla og kan møte pårørande si sorg på ein god måte. På Møteplass har vi fokus på pårørande sin situasjon, og gjennom dialog mellom pårørande og fagfolk om sorg så ynskjer vi at både fagfolk og pårørande skal få meir kompetanse om dette tema.

«Møteplass» er ein arena der pårørande til personar med psykisk sjukdom og/eller rus og fagpersonar snakkar saman om felles utfordringar og erfaringar. Dette fører til betre forståing for kvarandre og betre tenester for brukarane.

I Nordfjord har tilsette frå Nordfjord psykiatrisenter, Stryn kommune, Stad kommune og Landsforeningen for pårørande innan psykisk helse, LPP, Sogn og Fjordane arrangert 4–6 samlingar i året der fagfolk og pårørande har hatt gode dialogar om felles utfordringar.

Tilbakemeldingar frå fagfolk er at desse dialogane har ført til at dei i større grad ser dei pårørande både som ressursar for den sjuke, men har også fått meir forståing for den vanskelege situasjonen som pårørande kan stå i. Pårørande opplever det positivt og støttande å møte pårørande som står i liknande situasjonar, og får gjennom dialog med fagfolk og pårørande meir kunnskap om psykisk helse/rus og tenestetilbodet.

Alle som er pårørande/nærkontakt til menneske som har utfordringar knytt til psykisk sjukdom og /eller rus og tilsette i kommune/helseføretak er velkommen til å delta på Møteplass.

Fagfolk som har fått opplæring i «Møteplass- konseptet» leiar møtet, og det er stort fokus på at dialogen om det aktuelle tema skal medverke til læring og forbetring av tenestene og Møteplass skal vere ein positiv arena for alle. Dersom du vil delta på Møteplass eller ønskjer å få meir informasjon er det berre å ta kontakt.