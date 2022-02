«Høgre har no skapt håp om at vi kan få avgjort denne betente striden på eine eller andre måten så raskt som mogleg»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Geir Oldeide, Raudt.

Høgre har skapt nytt håp

Overraskande og gledeleg at Morten Hagen og Høgre fekk oss inn på rett spor igjen i formannskapet ved å støtte Sp sitt forslag om at ein skal be Statsforvaltaren utgreie ei mogeleg deling av Kinn etter Inndelingslova sine reglar.

Ved å sende inn slik søknad før 1. mars kan det la seg gjere å få reversert Kinn i denne perioden dersom vi landar på slik konklusjon etter utgreiinga. Dersom slik søknad ikkje vert sendt før 1. mars i år vil ein tidlegast kunne få delt opp Kinn ved kommunevalet i 2027.

Fullt kaos i formannskapet: Skulle berre presisere rammene, men enda opp med nytt vedtak om kommunedeling I ein diskusjon full av overraska Kinn-politikarar fremma varaordførar Sidsel Kongsvik (Sp) forslaget om å hoppe over eiga utgreiing og heller be kommunedirektøren klargjere søknad til Statsforvaltaren om utgreiing av kommunedeling.

Difor har Morten Hagen og Høgre rett i at dersom ein skal få ro i saka må vi få dette avgjort så raskt som mogeleg. Og då må vi stelle oss slik at vi i alle fall har opning for å dele opp ved valet i 2023. Eit anna pluss ved å la Statsforvaltaren ta hand om dette er at vi kanskje slepp billegare unna enn om vi skal gjere jobben i kommunen sin regi. Dette veit vi ikkje sikkert, men eg meiner det er sannsynleg.

Ein annan ting som burde vere rimeleg klart er at dess lenger vi ventar med ei eventuell oppdeling av Kinn, dess meir krevjande og dyrare blir det å få på plass igjen Vågsøy og Flora.

Dersom kommunestyret den 10. februar vedtek det same som formannskapet vedtok så vil prosessen bli slik at når utgreiinga er ferdig så skal innbyggarane høyrast i spørsmålet før kommunestyret endeleg svarar regjeringa om ein vil det eine eller det andre.

Kommunedirektøren fekk nok: – Dette er på grensa til latterleggjering Nokre av politikarane i formannskapet i Kinn gjorde eit stort poeng av at kommunedirektør Terje Heggheim hadde søkt departementet om fem millionar kroner i støtte til reverseringsutgreiing. Då sette Heggheim skapet på plass.

Høgre har no skapt eit håp om at vi kan få avgjort denne betente striden på eine eller andre måten så raskt som mogeleg. Men dei har også gjort fallhøgda svært stor for seg sjølve. Slik stoda er, og har vore, så er det Høgre som kan bikke fleirtalet til den eine eller andre sida. Skulle dei endå ein gong skape håp, for så på nytt å gruse det, så er det Kinn Høgre som vil bli ansvarleg og hugsa for å vere dei som hadde sjansen til å gravlegge stridsøksa, men som valde å ikkje gjere det.

Slik er politikken.