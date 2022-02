Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Per Jon Berstad, opphavleg frå Ervik.

Trøblete sjuketransport på 60-talet

Eg vaks opp i Ervikja på Ytre Stadt, og gjekk i tredje klasse på Refsnes skule. Vi hadde ein leigebuar, framhaldskulelærar Magne Lotsberg buande hos oss. Ein februarmorgon 1962 da han var reist til Leikanger saman med elevar frå bygda, så skulle eg også på skule. Men eg hadde så vondt i magen.

Far ringde til distriktslækjaren i Selje. Han kom utpå formiddagen, han fortalde at det var mykje snø og vind. Han undersøkte meg og sa: "Gutten har appendix acuta så han må på sjukehus for operasjon. De får ringe etter skyss". Så reiste han vidare til sjukebesøk i Årvikja og Honningsvågen. Pappa ringde til bygdas drosjesjåfør Bersta-Jul. Han var nett kommen heimatt etter å ha køyrt dei andre klassekameratane mine til Refsnes skule.

Han kom like etterpå at han hadde tanka opp bensin frå sin eigen bensinstasjon i tunet. Eg vart tulla inn i ein tjukk kvetel (ullteppe) og plassert i baksetet saman med mor. Da det var utrygt vêr ville også far vere med. Vi køyrde så innover mot Morkadalen, og eg såg langt etter skulen da vi passerte den. Det var mykje snøskavlar som hadde blese inn i vegen, men det gjekk fint heilt til vi kom opp Morkaberget. Da var det større snøskavlar inn i vegen. Så kom vi til ein kjempestor skavl og dermed var det stopp. Vi rygga eit stykke, tok fart fram i skavlen. Kom nokre meter til, rygg enda ein gong og fram i skavlen. Brått small det i gearkassa og der sto vi.....

Litt etter kom dei fleire bilar på veg innover. Ein av dei var distriktslækjaren. Da han såg oss og kva som hadde skjedd, sa han seg villig til å køyre oss til sjukehuset. Eg vart boren frå eine bilen til den andre, inn i baksetet med mor og meg, medan far sat framme.. Så tok vi fart fram i skavlen igjen. Kom nokre meter til før også den bilen måtte gje opp. Så tok ein annan mann turen gjennom skavlane inn til Dalskarhytta for å ringe til brøytaren. Han kom tilbake og fortalde at det var altfor farleg å brøyte med spissplog, da snøen byggjer seg opp mot fjellet, og fører til at ein kjem heilt ned på vegkanten utan støypekant. Vi får ein snøfresar om nokre dagar....

Da vi hadde sete der ei lang stund og diskutert kva ein skulle gjere, så kom det nokre personar vassande i djupsnøen mot oss. Det var leigebuaren vår, Magne Lotsberg. Skuledagen var over, og no var han på veg ut att saman med elevane. Da han såg oss og fekk vete kvifor vi var på veg, så baud han seg til å overta turen. "Bilen min står nedanfor ved Stavsbruna, så eg skal berre prøve å få skyss til elevane mine først, med ein av bilane som må gjere vendereis" sa han.

Like etterpå kom han att, og eg vart for tredje gong tulla inn i kvetelen, pappa tok meg på ryggen, Lotsberg først, så pappa med meg på ryggen og så mamma etter, vassa vi i snøskavlane nedover Dalskaret innafor. Da vi kom ned til Folkevogna til Lotsberg, vart mamma og eg plassert i baksetet, medan pappa sat framme. Da Lotsberg skulle sette seg inn i førarsetet, glei han på snøen og slo hovudet bort i dørstolpen og knuste eine brilleglaset. " Åh, eg som er så avhengig av briller". sa han. Pappa prøvde å å trøyste han: Eg skal seie frå når det kjem bilar imot.....

Ferda gjekk vidare, ned Bysjene, langsmed stranda til Sandvikja, der tok inn på vegen som berre få år før var høgtideleg opna av ordførar Johs. O. Sande med desse orda: "Så er då dagen endeleg komen".

Da vi kom til Tue, så svinga vi oppover mot Maurstadeidet. Opp i ein av svingane i nærleiken av Bekslesetra sto det ein bil på skrå ned i grøfta. Den var låst, og sjåføren var gått nedover til Åheim for å hente hjelp. Det kom nokre bilar nedover, og fleire karar tok tak i den bilen og slengde bakenden også ut i grøfta, slik at vi kom oss forbi. Resten av turen gjekk fint.

Da vi endeleg kom fram til Eid i åttetida om kvelden, hadde doktorane venta på oss mest heile dagen. Det var ikkje mobiltelefonar i dei dagar slik at vi kunne melde frå. Behandlinga gjekk fint og eg var heime etter ei veke.