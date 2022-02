« Høgre gjekk til val på å utvikle Kinn kommune. Dette gjeld framleis, når vi berre er halvvegs i perioden»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Trine Hovland, styreleiar Kinn Høgre.

Verdiskaping i Kinn

Gjennom nokre månader i «ny kommune», har det vore oppoverbakkar og nedoverbakkar, slik livet eigentleg dreier seg om for dei fleste. Det å bygge ein ny kommune har nok mange utfordringar som krev lenger tid for å avklarast og modnast, gjennom fleire prosessar. Det er administrasjon, politikk, næringsliv, barn, ungdom og vaksne. Alle skal høyrast, takast med i samspelet og det aller viktigaste er å skape ei kommune der folk trivast og har lyst til å busette seg.

Kinn Høgre gjekk til val på å utvikle Kinn kommune og sikre gode tenester for innbyggjarane i heile Kinn.

Om Statsforvalteren vil leggje dei same faktorane til grunn i si utgreiing, som det kommunen sjølv ville hatt kontroll på, er eg usikker på. Sjølvsagt er det bestemte faktorer som ligg til grunn for utgreiinga, men det arbeidet som er gjort i denne kommunen so langt gjer at ein skal vere langt under huda på organisasjonen for å kunne sjå den frå innsida.

Da er det viktig å sjå tilbake på det som har skjedd dei månadane vi har vore Kinn kommune, og det handlar om å få ro til å arbeide vidare med gode planprosesser. Det er berre slik vi kan skape fortsatt vekst, for å synleggjere det potensiale Kinn kommune har framover.

Basemiljøet i Florø har fleire planar, maritime næringer er i stor framdrift og er store aktørar inn mot det grøne skiftet. Prosessen med å få omsorgsplassar på sjukehustomta er godt i gang, og nybygget på hamna gjer at dette området får eit flott ansiktsløft for dei som kjem sjøvegen. I Måløy er det stor mangel på tomter til både bustad- og næringsutvikling. Likevel er drivkrafta med gode fagmiljø dei som saman kan bidra til gode rammer for næring og vekst, om det er i Måløy, i Poljen eller på Raudeberg.

Infrastruktur og gode løysingar på samferdsel vil skape endringar i korleis vi kan skape ytterligare vekst i næringslivet og ei auke i arbeidsplasser i Kinn, særleg innan turisme.

I plan-miljø og næringsutvalet har vi rekord i plan– og byggesaker, både i nord og sør, og planavdelinga jobber på spreng for å få unna sakene. I dette utvalet har vi ein særdeles hyggeleg tone med kvarandre, sjølv om vi kan vere ueinige i vedtaka. Det er politikk, også dei gongane vi samarbeider for å finne gode løysingar som vi samrøystes kan gå inn for.

Høgre er eit parti med stor takhøgde, og slik sett kan Geir Oldeide ha rett i si uttale om stor fallhøgde... Eg er òg sikker på at Oldeide er veldig klar over sin retorikk, og ordtaket om at «en hver er sin egen lykkes smed» er ikkje så fjernt frå verkelegheita.

Høgre gjekk til val på å utvikle Kinn kommune. Dette gjeld framleis, når vi berre er halvvegs i perioden. Vi har, som alle andre, jobba i motvind med Covid-19 som motstander. Det at fleire kunne gjere eit godt arbeide på heimekontor, der store og små firma likevel kunne treffe kundene sine digitalt, gjere investeringer og utvikle samfunnet rundt oss på ein framifrå måte, hjelpte oss likevel vidare.

Med alt dette, ønsker Kinn Høgre framleis å sjå positivt på framtida til Kinn. Vi har store arbeidsoppgåver framover og det ansvaret skal vi ikkje løpe ifrå. Eg håper at det politiske miljøet kan roe litt ned, tenke samarbeid med politiske motstandarar, for berre slik kan vi møte den utviklinga vi ønskjer. Om vi kunne spele meir på lag, vil vi vise oss som den JA-kommunen vi gjerne vil vere og dei JA-politikarane som ser mogelegheiter og ikkje berre ulemper.

Og - om vi alle kan prøve å vere litt meir venlege mot kvarandre i dei politiske fora, så kan hende vi får både bulyst, attraktivitet og eit fellesskap som fremmer den veksten vi så gjerne vil ha i heile Kinn kommune.