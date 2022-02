«Det store sviket mot Selje: Innbyggjarar i Stad kommune ynskjer politisk styring, ikkje at byråkratane bestemmer kvardagen vår»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Anders Lien, Selje.

Fjordenes Tidende har tilbydd Stad kommune å få kommentere dette innlegget i ei samtidig imøtegåing, men kommunen ønskjer ikkje å bruke den moglegheita.

Det store sviket mot Selje

Kommunedelplan for sjøareal/disponering av tunnelmassar.

Planen set rammer for korleis sjøareala i kommunen kan nyttast for perioden 2022 – 2032, og søknader om avvik i planperioden vil truleg vere vanskeleg å få innvilga. Difor er det avgjerande at det no vert sett av nok areal til framtidig bruk, vere seg til industri, fiskeri, sjørelatert transport, friluftsliv og turisme.

Men planen legg og føringar for korleis masser frå Stad Skipstunnel skal disponerast. Dermed vil den ha store økonomiske konsekvensar for både dei prosjekt som vert tekne med, og dei som dett ut i planprosessen. Krav til integritet og saklegheit i sakshandsaminga er difor stort.

Det næringspolitiske tiltaksapparatet i kommunen

Har leia planarbeidet, og ein burde kunne forvente at dei vil ha nærings- og samfunnsutvikling i fokus. Kommunen har og vedteke strategiar for korleis kommunen skal utviklast, og kva slags næringar her skal vere. Dette ser ein svært få spor av i planen for denne del av kommunen.

Situasjonen på ytre/søre.

Her har ein hatt ei svært negativ samfunnsutvikling med tap av mange arbeidsplassar, og det private og offentlege tenestetilbodet er langt unna det ein forventar i eit levande bygdesenter. Verst er det at kommunehuset i Selje står mest utan kommunale arbeidsplassar to år etter samanslåinga av Eid og Selje, trass fagre løfter om det motsette. Skal utviklinga snu, må mange nye arbeidsplassar innan fleire næringar skapast.

Til det trengst nye næringsareal der bedrifter kan utviklast. Med massane frå skipstunnelen får distriktet ein unik moglegheit til å legge rammer for framtidig vekst og utvikling. Men slik planen ligg føre, vil Selje-området stå tomhendt tilbake etter at massane frå Stad Skipstunnel er disponert, bortsett frå ei prisverdig utvikling rundt den private bedrifta Pelagia AS og ein del reiselivsprosjekt. Men dette er slett ikkje nok. Her må skapast eit allsidig arbeidsliv, skal området utviklast.

Tendensiøs og mangelfull sakshandsaming, full av feil og tilpassa ønskt resultat.

Eg har fylgt denne prosessen på nært hald, har gått nøye gjennom saksdokumenta som ligg føre og er svært forundra over:

At planen ikkje har ei fastsett målsetning for samfunns- og næringsutvikling, særleg i dei næringsfattige delane av kommunen, men i staden fokusera på skapte og udokumenterte interessekonfliktar.

At sakshandsamarane ikkje tek innover seg at tunnelplanane, med ei kostnadsramme på ca. 4 milliardar kroner, vart vedtekne under sterk tvil i Stortinget grunna manglande dokumentert samfunnsnytte. Vedtaket gjekk gjennom under føresetnad av at prosjektet ville gje store positive ringverknader for nærmiljøet. Dersom Selje-området berre vert sitjande igjen med «eit hol i fjellet» for desse pengane, er det heilt utruleg, og vil nok skape reaksjonar «oppover i det politiske systemet».

At den ikkje har fokus på at nytting av tunnelmassane til eit større næringsområde i Lesto-vika er svært samfunnsnyttig, og vil vere ei økonomisk god løysing for tunnelselskapet.

At det faktum at Kystverket har signalisert interesse for bruk av areal i utbyggingsperioden, og gi økonomisk bidrag til etablering av prosjektet i Lesto-vika, ikkje er vektlagt.

At planen og dermed saksdokumenta som ligg føre, inneheld feil og manglar, at det vert nytta uriktige påstandar og at viktig informasjon ikkje vert teken med og vurdert.

At planen har manglande dokumentasjon for påstandar og dermed kan oppfattast som rein synsing. Det held ikkje å skubbe udokumenterte utsegner frå Statsforvaltaren fram for seg.

At det vert nytta svært ulik detaljgrad og vurderingskriteria i omtalen av dei enkelte prosjekt planen omhandlar, enten i presentasjon, KU, ROS-analyse eller krav til økonomi og framdrift. At tidsnød vert brukt for enkelte prosjekt, skuldast kommunens framdrift i saka.

At stadige nye innspel, som på spinkelt grunnlag, vert spelt inn av prosjektorganisasjonen, vert sett opp mot prosjekt næringslivet har kjempa for i mange år. Prioriteringa mellom disse er og vanskeleg å forstå.

Kvifor kommuneadministrasjonen har funne det nødvendig å drive konstant nedsnakking av Lesto-prosjektet.

Det innleigde konsulentselskapet si rolle i dette prosjektet, der dei både utarbeider KU og ROS-analyse, samstundes som dei har hatt oppdrag med å utarbeide presentasjon av dei fleste prosjekta i ytre/søre del av kommunen.

Eg må ærleg tilstå at eg får assosiasjonar til nord/sør striden som tidlegare lamma Selje samfunnet. Men no synest dei sterkaste motkreftene å kome frå kommuneadministrasjonen. Dette er uforståeleg. At dette skjer i ein svært sårbar situasjon for ytre/søre, gjer konsekvensane katastrofale. Vi vil sitje igjen som taparar i kampen om tunnelmassen, og området vert fråtekne alle framtidige moglegheiter til å bygge opp eit livskraftig og levande samfunn. Vert planforslaget vedteke slik det ligg føre, er det eit utilgjeveleg svik mot komande generasjonar i ytre/søre del av kommunen.

Kva motiv ligg bak.

Det er og vanskeleg å forstå kva motiv som ligg til grunn for at kommuneleiinga har valt å leggje fram desse saksdokumenta til endeleg politisk handsaming. Til beste for ei positiv utvikling av Selje-området er det ikkje. Men det er tydeleg at administrasjonen er villige til å gå svært langt for å stoppe enkelte av prosjekta og utviklinga av delar av kommunen.

Politikarar, vis at det er de som styrer kommunen.

Planen som ligg føre er fagleg svak, og full av feil som vert nytta som argument for prosjektleiinga sine syn. Vi forventar ei rettferdig, sakleg og lik handsaming av alle prosjekt som har vore til vurdering i planen slik at ein unngår økonomiske etterspel

Som politikarar har de teke på dykk ei svært viktig samfunnsrolle. Det er å styre utviklinga i kommunen de representerer. Dette inkluderer og ansvaret med å setje dokke grundig inn i saker de er med å handsamar. Slik denne saka er presentert frå kommunedirektøren si side, krev den at de er ekstra årvakne, les saksdokumenta med omhug og gjær dykkar eigne vurderingar før politisk handsaming. Treng de hjelp til å finne svakheiter i dokumenta, stiller eg gjerne opp.

Situasjonen minner mykje om budsjettprosessen i kommunen hausten 2021. Gjennom året hadde administrasjonen, trass klare politiske instruksar, teke seg til rettes med eit stort overforbruk av pengar. Konsekvensane vart kasta til politikarane slik at dei må ta oppvasken. Slik er det etter mitt syn og i denne saka.

Vi, innbyggjarar i Stad kommune, ynskjer politisk styring, ikkje at byråkratane bestemmer kvardagen vår.