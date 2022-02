Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Gro Sannes Nordby, spesialrådgiver i Kommunenes Sentralforbund (KS), og er et tilsvar til kronikken «Barnevernsreform - etikk, økonomi og forebygging som et misbrukt begrep», skrevet av Doris Christensen, Kinn Arbeiderparti.

KS jobber for å utvikle lokale og helhetlige løsninger for barnevernet

Godt forebyggende arbeid er bra for barn og viktig for å lykkes med å utvikle best mulige tjenester for de ressursene vi har til rådighet. KS jobber for og sammen med kommunene for å sikre ressurser til å hjelpe – både faglig og økonomisk.

Dessverre tilseier erfaring at samarbeid utan tiltak handlar om å skyve på ansvar, sier Doris Christensen i et leserinnlegg 01.02.22. Hun peker på at forebyggende tiltak ikke alltid virker, og at kommunene trenger ressurser til å sette inn tiltak. Kronikkforfatteren peker på at det er lett å hevde at samarbeid og samskapning hjelper, gir bedre tjenester til innbyggerne og frigjør ressurser. Det stilles videre spørsmål ved om reformen vil bidra til mer effektiv bruk av ressurser.

Overordnet mål med barneverneformen er at flere barn skal få hjelp til rett tid, med tilbud som i større grad er tilpasset brukernes behov og lokale forhold. Disse målene kan ikke tjenesten innfri alene og barnevernet må derfor i større grad inngå som en av flere tjenester i et helhetlig samordnet lokal innsats. KS er pådriver for en mer helhetlig nasjonal oppvekstpolitikk, som bidrar til tverrfaglig samhandling og innovative løsninger som understøtter det lokale arbeidet.

KS mener at god ledelse i kommunal sektor er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggerne. Kommunens overordnede styring og ledelse tydeliggjøres nå i lovverket og vises til som en av grunnpilarene for å lykkes med barnevernreformen. Det betyr at barnevernet i større grad vil stå høyt på den lokalpolitiske dagsorden i kommunene. Tilsyn har vist en sammenheng mellom et aktivt lokalpolitisk ansvar for barnevernet, og kvaliteten på tjenestens arbeid og, ikke minst, samordningen av tjenestetilbudet til barn og unge. Politisk ledelse må derfor få en innsikt i barnevernet som setter dem bedre i stand til å delta i strategiske diskusjoner, og sette retning for det helhetlige arbeidet med å sikre forsvarlige tjenester for barn og unge.

Politisk og administrativ ledelse i kommunene jobber i disse dager med hvordan kommunen skal ivareta økt ansvar for det kommunale barnevernet i tråd med barnevernreformen og bestemmelser i ny lov. Større ansvar og nye oppgaver krever i mange kommuner økt samarbeid internt i kommunen og på tvers av kommunegrenser for å dele og utvikle kompetanse, samt sikre tilgang på gode og likeverdige tiltak i tråd nasjonale kvalitetsmål og innbyggernes behov.

Kommunenes økte finansieringsansvar for barnevernet, vil medføre en stor utfordring for mange kommuner. Selv om vi vet at forebygging er samfunnsøkonomisk lønnsomt, vet vi også at omstilling tar tid. Utvikling av gode forebyggende tjenester krever en lokal forankring med strukturer for samarbeid og involvering. Det krever videre en felles problemforståelse og at vi setter barn og unges behov i sentrum, og tar deres perspektiv med i utforming av tjenester. Det er samtidig slik som kronikkforfatteren peker på, at det ikke er alle utfordringer som kan løses med gode forebyggende tiltak. Det vil fortsatt være behov for mer omfattende hjelp og kommunene må ha ressurser til å sette i verk tiltak når det er nødvendig.

Omstilling av det lokale tjenesteapparatet tar tid og krever ressurser. KS jobber derfor for og sammen med kommunene for å sikre ressurser både faglige og økonomiske, til å ta i bruk det lokale handlingsrommet og utvikle lokale og helhetlige løsninger.