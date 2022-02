Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Elisabeth Halsne, FAU leiar ved Stavang skule.

Dei er berre 13

Så sit me i bilen. Igjen. Barnevakta er på plass, og me kan dra av garde. Bilturen går så stille. Det murrar i kroppen. Den kvite skulebygninga kjem til syne. Klumpen i magen er eit faktum. Det er stille i rommet når me kjem inn. Nokon prøver seg på kvardagsprat. Smilet er forsiktig. Me fyller i kaffikoppen og takker nei til twistsjokoladen. Set oss ned på ein altfor liten stol til ein altfor stor kropp. Så startar det. Foreldremøtet i Stavang er i gang.

Kva er det eigentleg vi skal høyrast i? spør ei mor. Det er eit godt spørsmål.

Forskrift om opptaksområde for skulane i Kinn er på høyring. Stavang skule er foreslått lagt ned.

Våre born har rett på ei grunnskuleutdanning i nærmiljøet sitt. Det står i opplæringslova. Saka fylgjer ikkje forvaltningsreglane, ho er like dårleg utgreidd som då ho var oppe i fjor. Overgrepet kjennest difor større. Ei krenking av borna våre.

Dei er for få. Administrasjonen har sett ein kostnad på kvart barn som om dei drikk av gullkopp og et med sølvskei. Me veit det ikkje stemmer. Me kan plukke denne prislappen frå kvarandre, slå i bordet med lover og forskrifter. Men me vert ikkje høyrde. For dei er så få. Dei er berre 13.

Kva tal er høgt nok? Stavang skule er dimensjonert til 30 elevar. Den er bygd for fådelt skule slik som mange av skulane i landet vårt. 1/ 3 del av alle grunnskular i Noreg er fådelte skular. Det er ingenting å skjemmast over. Fådelte skular har fostra mange dyktige og samfunnsengasjerte kvinner og menn som har tent landet godt.

Kva er det eigentleg vi skal høyrast i?

Skulebruksplanen er kokt ut i kålen. Planen er å ikkje ha noko plan. Samfunnsutvikling i Stavang? Dream on. Det er betre å bli sitjande om to år og sjå at ein arbeidsplass veks fram ei mil frå kommunegrensa. Opp mot 100 arbeidsplassar kan skapast på grunn av gruvedrifta i Vevring. Her er det er mykje potensiell skatteinntekt til Kinn kommune, om me klarer å lokke somme til busetnad på vår side av grensa. Eg vil tru ein nedlagt skule og barnehage ikkje pirrar tilflytting til Kinn når arbeidsfolket skal busetja seg. Alt ligg til rette i Vevring.

«I dag er det eit problem at vår region ikkje er attraktiv nok for unge menneske. Dette vil vi snu gjennom målretta arbeid med å skape trygge, gode og attraktive lokalsamfunn.»

Kva verdi har nokre ord på eit papir i samfunnsdelen til kommuneplanen i Kinn. Kommunen treng ikkje meine det dei skriv. Særleg ikkje når økonomien dårleg. For då må ein spare, spesielt på dei svakaste. Borna våre. Det er viktig å kutte kostnadane, slik at kommunen går glipp av framtidige inntekter.

Kva er det vi eigentleg skal høyrast i?

Alle born har rett til å gå på ein skule i sitt naturlege nærmiljø. Det står i forarbeidet til opplæringslova. Kommunen kan gi forskifter til opptaksområde. Kvar vert nærmiljøskulen viss skulen til borna våre vert lagt ned? Korleis skal borna kome seg til den nye skulen? Korleis kan det skje innafor retningslinjene frå fylkeskommunen?

Å utgreie dette synest ikkje så naudsynt. Elevane er så få, må me vite. Kva gjer det då at reisetid til og frå skule vert over 10 timar i veka. Tilstrekkeleg fritid, og tid til fritidsaktivitetar er ikkje så viktig når dei er få born. Dei er berre 13. Då finns der ingen øvre grense på reisetid. For det er fylkeskommunen som betaler.

Utgreiing av konsekvensane ved å leggje ned Stavang skule manglar. Udir 2-12 syner til retningslinjene Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidd for forskriftsarbeid i kommunane. Desse retningslinjene er lagt i ei skuff, dei som gir klar beskjed om at disktriksutvikling, likestilling og miljø skal kommenterast. Norconsult-rapporten seier nedlegging er naudsynt. For i Stavang er det så få elevar. Og kommunen har bestilt rapporten for å få vekk desentraliserte einingar, for dei er så dyre. Kva Kinn kommunestyre har å seie til dette synest ikkje så viktig. Skulestruktur i eit overordna perspektiv tar slik tid. Administrasjonen tenkjer det er enkelt å legge ned ein skule saman med ei forskriftssak. Då vert alt så uoversiktleg at ein slepp sjå det store biletet. Og ved Stavang skule er dei no berre 13 elevar.

Grunnlova §104 seier: «Ved handlingar og i avgjerder som vedkjem born, skal kva som er best for barnet, vere eit grunnleggjande omsyn.»

Omsynet til kva som er det beste for barnet er ein rett, eit grunnleggande omsyn og ein sakshandsamingsregel. Kommunen skal alltid vurdere omsynet til det beste for barnet som vert råka. Det er ikkje vurdert i sakspapira. Over to timar reiseveg til skule kvar dag frå dei er 6 år gamle. Det gir auka risiko for nedsett fysisk og psykisk helse.

Folkehelselova §4 seier «Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.»

Dei er så få. Då er ikkje folkehelselova så viktig.

Borna trivest i Stavang skule. Stavang skule er ein god skule. Men dei er jo berre 13. Då trengs ikkje vidare utgreiing.

Forvaltningslova §37 seier «forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.»

Kinn kommune skal spare pengar. Det er godt nok opplyst. Foreldra får greie ut resten av saka. For dei er så få. Ved Stavang skule har dei berre 13 elevar. Neste skuleår blir talet 15.