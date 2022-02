Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Hilmar Eliasson og Edvard Iversen, leder og nestleder i Kinn Venstre.

Hva blir bedre om vi reverserer, Bengt og Morten?

Mens våre nabofylker har satset målrettet på å bygge kysten, har det motsatte vært tilfellet i tidligere Sogn og Fjordane. Der Sp for øvrig har vært en dominerende kraft i lang tid.

E39 går langs kysten nord og sør for oss, mens den «tilfeldigvis» gjør en knekk inn i Sogn og Fjordane. En kraftsatsing på samferdsel på kysten uteblir. Statlige arbeidsplasser flyttes østover, ikke bare over fjellet men øst i eget fylke.

Mens andre kystorienterte fylker og kommuner med gjennomslag nasjonalt kan vise til betydelig verdiskaping fra olje- og gasseventyret, er faktum at 30 % av aktiviteten på norsk sokkel har skjedd utenfor vår kystlinje, uten at dette har kastet av seg i form av arbeidsplasser på land hos oss. Det kysten har vært aller best til, er å klage over denne utviklingen. Og listen den er lang over tapte slag og tilbakegang for kysten. I kommunen vår er det store prosjekter som man ikke har hatt tyngde til å få gjennomslag for. Grunnleggende kommunale tjenester har lenge før Kinn var påtenkt stått i stampe: Enten det er oppdaterte arealplaner i Vågsøy, Skram skole som forfaller eller sykehuseiendommen i Florø som burde ha kommet de eldre til gode for lenge siden. Listen over hva man ikke har fått til, er lang.

Kinn kommune ble ikke til i et vakuum. Fylker og kommuner er blitt større. Flora og Vågsøy vil, hver for seg, bli forholdsmessig vesentlig mindre i dette store bildet. Vågsøy har i tillegg mistet store arealer til Stad kommune. I den grad det har vært vanskelig å bli hørt før, hvordan skal det bli bedre når våre nære naboer er blitt mye større, fylket er blitt større og de største kommunene i landet også har blitt større? Om Rest-Vågsøy og Flora skulle bli del av nye kommuner øst for oss, som har satt seg, er det høyst usikkert om 1) de i det hele tatt vil ha oss med og 2) hva de i så fall vil «ofre» fra sin kommunedel til den nye kommunen som skraper på døren om å få bli med. Alternativet er å stå alene. Uansett hva som skjer: I politikken er det kjøttvekta og stemmer som teller når interessene står mot hverandre: Om vei, flyplass, statlige og regionale arbeidsplasser osv. Vi har tapt stort sett hver gang før, hva skal endre seg til det bedre om vi blir mindre?

I Kinn-politikken er det i dag tre tidligere ordførere som fortsatt er folkevalgte. Vår nåværende ordfører fra Ap, Ola Teigen, var ordfører i Flora i 2015-2019 og var blant dem som aktivt arbeidet for å bygge en ny og større kystkommune. Hans standpunkt bør være klart for de fleste.

De to andre, Morten Hagen og Bengt Solheim-Olsen, var begge ordførere for Høyre i hhv. Vågsøy og Flora i 2011-2015. Begge stilte til valg i 2019 for Kinn Høyre med slagordet «Vi trur på Kinn». Høyres partiprogram for valgperioden 2019-2023 heter, uthevet i store bokstaver på førstesiden av programmet: «VI BYGGER KINN KOMMUNE». I programmet, som er deres primære løfte til velgerne, heter det også at «Kinn Høyre vil følge opp intensjonsavtalen som dannet grunnlaget for Kinn kommune.» Nå kan det hele snu, bare to år – i en pandemi – ut i den nye kommunens levetid. Hvorfor?

Bakgrunnen til Solheim-Olsen og Hagen bør gi dem et godt utgangspunkt til å fortelle om hvordan de opplevde det å både bygge egen kommune og ikke minst hvordan de to kommunene arbeidet strategisk. For sammen med andre kystkommuner å posisjonere kysten i kampen om nasjonale og regionale midler og oppmerksomhet. Det er uklart hva vi eventuelt skulle gå (tilbake) til, så vi trenger å høre hva erfaringene er fra de som hadde privilegiet med å lede det politiske arbeidet over så mange år i de gamle kommunene. Så, fortell oss, Bengt og Morten: Hva var vanskelig, og hva var de store resultatene? Hva blir bedre om kommunestyret reverserer?