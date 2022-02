«Kinn treng ro til å utvikle, ikkje Lotto for å avvikle»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Martin Hagen, Kvalheim.

Ro eller Lotto?

Ro fram til 2026 eller kanskje til og med lenger er mykje betre enn ein forhasta delingsprosess som skaper stor uvisse og langt mindre ro i tida framover.

Eg nektar å gå med på premissen om at ei folkeavstemming der ein no etter to år skal sette innbyggarar opp mot kvarandre rundt ei eventuell deling skal gi ro. Eg nektar å tru at ei eventuell lang utsetting av viktige prosjekt (f.eks. Skram skole i Måløy og sjukeheim i Florø) og stopp i andre prosjekt grunna kostnader og bruk av ressursar ved oppdeling, skal skape ro i dei eventuelt nydelte kommunane. Arbeid med oppdeling vil både ta fokus og koste betydeleg med ressursar. Det vil gi bråk i mange nye år og lite inspirerande arbeid for mange tilsette. Ei "rask avklaring" står fram for meg langt meir som forhasta usikkerheit dersom ein søker om deling.

Orker ikke seks år til med bråk om Kinn: – Nytt vedtak åpner for raskere avklaring Med framlegget i formannskapet om å be Statsforvalteren utrede en deling av Kinn ønsket varaordfører Sidsel Kongsvik (Sp) først og fremst å fremskynde en avklaring rundt spørsmålet om å dele kommunen. Ikke å utrykke skepsis til posisjonens hensikter.

Senterpartiet og Raudt sitt syn på ro er at dei får sin vilje utifrå det dei jobbar for i sine parti, men for Høgre og andre gir ikkje dette meining. Når Oldeide seier at ein må gjere dette no for å få ein slutt på «denne betente saka», når Kongsvik seier at ein ønsker å unngå einsaksparti og «må avklare dette no for å unngå bråk dei neste seks åra», så kan det faktisk vere greitt å sjå seg sjølv i spegelen for det er ein viss sannsynligheit for at dei sjølve også står bak mykje av uroa. Sjå berre korleis dei same partia på same måten no dei siste dagane eigenhendig fyrer opp ein diskusjon rundt (også) frivillig samanslåtte Vestland.

Har tenkt lite på veien videre for en ny kommune, men håper det kan bli ny barneskole på sikt Varaordfører Sidsel Kongsvik (Sp) tror ikke at de prosjektene som er vedtatt gjennomført i Kinn kommune vil bli påvirket av en eventuell deling av kommunen fra 2024. Men hun vedgår at det er problematisk med det som ennå ikke er vedtatt. Her er løsningene uklare.

Ro for kommunen og ro rundt tenestene den skal levere er at ein står på den kommunen ein har gått til val på og lar dei tilsette få fortsette å utvikle tenestene i kommunen i staden for å oppleve stadig usikkerheit rundt jobbane sine. Dei står og har stått i ei samanslåing, i ein tøff pandemi og i ei nedbemanning. Om ein går inn for å be statsforvaltaren sette i gang ei deling på toppen av dette no, så er det rett og slett utruleg uansvarleg overfor dei tilsette.

Ro for unge som ønsker å flytte heim og bygge hus og sende ungane sine på ein fungerande skule, ro for næringslivet som ønsker å satse og skape arbeidsplassar og ro for involverte i ulike viktige prosjekt for regionen vår, er at kommunen får fortsette å jobbe med desse prosjekta, fortsette med viktig planarbeid for bustadfelt, næringsareal og sentrumsutvikling i staden for å måtte legge ting vekk i uvisse rundt finansiering og organisasjon i nye delte kommunar.

Berre éin av 13 tvangssamanslåtte kommunar ønskjer oppløysing Berre éin tvangssamanslått kommune er i gang med ein prosess for å løyse seg opp. Kommunalpolitisk talsperson i Høgre meiner det er eit teikn på at kommunereforma var riktig, medan kommunalministeren seier regjeringa jobbar med å rydde opp i Høgre-regjeringa sin maktbruk mot lokaldemokratiet.

Det har berre gått to år der mesteparten av tida har vore sterkt prega av ein pandemi. Ei utgreiing slik vedtaket som vart gjort i budsjettet i haust vil kunne gi nyttig informasjon rundt konsekvensane av ei eventuell deling. Å be statsforvaltaren om deling vil vere å spele Lotto med Kommunaldepartementet der kommunen berre blir høyringsinstans som departementet kan velje å ikkje høyre på, der kva som blir greidd ut, kven som gjer det og kva svar statsforvaltaren ber om i utgreiinga blir styrt av eit departement som ønsker flest mogleg delingar utan at det verkar som dei føler eit veldig stort ansvar for verken tilsette eller dei som mottar tenestene. Det viktigaste er tilsynelatande å få reversert, koste kva det koste vil. Det blir som å sette alle pengane ein har på eitt lottotal og håpe på å vinne førstepremien. Det er etter mi meining totalt uansvarleg.

Endra til digitalt møte fordi mange var uroa for om dei kunne møte eller ikkje Kommunestyret i Kinn skulle etter planen møtest fysisk torsdag for første gong på ei god stund. Men på grunn av smittesituasjonen blei det tysdag bestemt at møtet blir digitalt.

Og til dei som no vil svare på dette at «samanslåinga burde aldri skjedd, derfor må vi løyse opp», "vi var i mot å etablere denne kommunen, derfor må den løysast opp" osv. Det er var ei heilt anna problemstilling ein stod overfor når ein skulle etablere to kommunar enn «skal vi løyse opp ein etablert kommune med dei tenestene ein har i dag?». Det er eit heilt anna spørsmål med heilt andre føresetnader. Ein kan derfor ikkje argumentere for å løyse opp berre fordi ein var i mot ved etableringa. Situasjonen no er at ein faktisk har brukt tid og ressursar på å bygge ein ny organisasjon og spørsmålet er om det er grunnlag for å dele denne utifrå dei tenestene den leverer i dag, som i mange samanhengar viser seg å vere svært gode, og konsekvensane det vil ha.

Fagleg utgreiing vs. ein stemningsrapport:

Det er verdas lettaste ting å lage dårleg stemning og fyre opp motstand mot noko! Brexit er eit godt eksempel der ein fann nokon der ute å skulde på og snakke ned for å fyre opp stemninga og gå ut av EU i staden for å sjå på kva dei faktiske problema er og kva ein konkret må jobbe med. Mange angrar i dag. Dei fleste er i mot endringar sjølv om det i mange samanhengar kan gi store gevinstar, og eg har respekt for at det er motstand mot kommunen etter to år og at mykje av motstanden bygger på prosessen som var, men det er ikkje eit argument i seg sjølv for å dele i dag. Det er framleis altfor tidleg å vurdere deling etter to år.

Det er forskjell på desse to tinga:

Å få ei fagleg god utgreiing ein sjølv bestiller og basere eit grundig vedtak med store konsekvensar på det utgreiinga viser, vurdert opp mot politiske prioriteringar ein har gått til val på og blitt stemt inn på.

Å sette i gang ein delingsprosess og måle stemninga i eit augneblikksbilde etter to år med omstilling, lovpålagt retaksering av eigedomsskatt osv. med alle moglegheiter det gir for å fyre opp stemninga. Vedtak med enorme konsekvensar bør ikkje bygge på dette så tidleg, to år er for kort til å gi noko fornuftig svar.

Ein har eit arbeidsgivaransvar for dei 1.600 som har stått i ei utfordrande tid lenge no. Gi dei ro fram til 2026 i det minste, og helst mykje lenger. Er ein valt inn for å utvikle Kinn så er det det som er mandatet ein skal jobbe utifrå. Eg trur ingen høgreveljarar stemte på partiet for å få ei folkeavstemming og usikkerheit rundt utviklinga etter berre to år. Dei stemte på eit parti som skulle vere med å utvikle Kinn.

Fullt kaos i formannskapet: Skulle berre presisere rammene, men enda opp med nytt vedtak om kommunedeling I ein diskusjon full av overraska Kinn-politikarar fremma varaordførar Sidsel Kongsvik (Sp) forslaget om å hoppe over eiga utgreiing og heller be kommunedirektøren klargjere søknad til Statsforvaltaren om utgreiing av kommunedeling.

Høgre har mykje å vere stolte av når ein ser på kva ein har fått til av utvikling i ein ny kommune der trass alt mykje fungerer svært godt, i fleire tilfelle også i eit nasjonalt perspektiv. Eg oppfatta også Morten Hagen noko annleis enn ein del andre i formannskapet som noko meir spørjande til moglegheitene, der han (kanskje) var villig til å endre meining i kommunestyret etter at saka er diskutert. For dei i opposisjon som måtte komme med at dette då eventuelt vil vere eit svik. Det vil det ikkje vere. Det vil vere å ikkje gjere det stikk motsette av det ein har gått til val på. Det er på ingen måte eit svik mot nokon å gå for ei eiga utreiing i staden for å søke statsforvaltaren om deling, det er å følge sitt eige partiprogram om å utvikle Kinn kommune.

Høyst usikkert om departementet deler regninga på utredning eller reversering av Kinn Ingenting er gitt når det handler om midler til å få dekket utgifter til både utredning av deling av Kinn eller en eventuell delingsprosess.

Ikkje spel Lotto med Kommunaldepartementet om framtida vår, det er langt meir å anbefale å søke spelemidlar finansiert av Norsk Tipping på å utvikle viktige svømme- og idrettstilbod mange har brukt mykje energi på at ein skal få til. Det vil utvikle og gjere oss meir attraktive, i staden for å gjere oss mindre og meir usynlege i eit stort fylke. Jobb vidare for å få til Kystvegen og nye båtruter i staden for å bruke energien på organisering og deling, fortsett arbeidet som ein av landets beste kommunar på eldreomsorg i staden for å slite ut dei tilsette på nye omstillingar.

Vi har stilt departementet spørsmål om Kinn-deling, utredning og reversering. Her er svarene vi fikk Det verserer mange spørsmål, og ikke minst påstander, om hvem som burde initiert, bestilt og utført en utredning om deling av Kinn. Er det Kinn selv, Statsforvalteren, Kommunal- og distriktsdepartementet eller er det noen helt andre?

Eg håper inderleg at ein vil fortsette å utvikle kommunen med alle dei sentrale og viktige prosjekta dette vil gi! Berre sjå dykk rundt, det går føre seg ei enorm utvikling i kommunen med stor byggeaktivitet og nødvendige fornying av sentrum i byane. Arealplanen arbeider ein no for fullt med å få ferdig og kommunen får nasjonal merksemd for fleire av tenestene sine. Då må ein ikkje finne på å gå for å søke statsforvaltaren om deling no.

Om ein går for ei deling no er eg redd mine eigne, og fleire andre sine framtidsplanar for ei framtid på kysten, fell i grus, og framtidige planar for å flytte heim for mange kan bli lagt på is. Eg trur det vil gå mange fleire år før viktige prosjekt som for eksempel Skram skole blir realisert og eg trur næringslivet vil få mindre attraktive alternativ å drive næring i enn i dag, som trass alt er topp 3 i landet i sin kategori.

Ro til å utvikle, ikkje Lotto for å avvikle.