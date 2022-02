«Vi reagerer sterkt på korleis Statsforvaltaren handterer arealplanen»

Meninger

Dette innlegget er skrive av gruppeleiar i Stad Senterparti, Paul Jacob Helgesen.

Om Stad Skipstunnel og utnytting av masser

Stad Senterparti meiner det er viktig å hindre dumping i fjorden. Dette er både med omsyn til livet i fjorden, samfunnsnytte og med omsyn til å utnytte tunnelmasse for å utløyse positive synergiar. Område H7 10–2 i Moldefjorden er sett av til djupvassdeponi. Målet må vere å utnytte massane meir berekraftig enn dette.

Senterpartiet reagerer sterkt på korleis Statsforvaltaren handterer arealplanen sett i lys av det nasjonale prosjektet Stad Skipstunnel. I brev av 05.11.2021 skriv Statsforvaltaren følgjande i fråsegn til 2. gongs offentleg høyring:

«Bygging av Stad skipstunnel er eit viktig nasjonalt omsyn……… Masseplasseringa i planen må vurderast opp mot nullalternativet, som er tidlegare avklart deponi i Moldefjorden.»

Senterpartiet aksepterer ikkje deponi på botnen av Moldefjorden som «nullalternativet». Nullalternativet er der massen er per i dag: Fast i fjellet som skil Moldefjorden frå Kjødepollen. Kvar er vurderingane for dei negative verknadane på naturmangfald, marine ressursar, vassmiljø, nærmiljø for dumping i fjorden? Eg er kjent med at dette området for djupvassdeponi kom inn heilt på tampen i handsaminga av arealdelen til Selje kommune ved førre rullering og vart vedtatt (dessverre). Men eg er sikker på at det aldri var vedtatt som eit «nullalternativ» slik statsforvaltaren no kallar det. Det var meir presentert som ein sikkerheitsventil fordi Kystverket måtte ha ein backup løysing, slik at arbeidet ikkje må stoppe opp i tilfelle det ikkje er mogleg å transportere masse på grunn av vêr og liknande.

Sjølvsagt er det i folket og kommunen sine interesser at det ikkje kjem utfyllingar overalt. Vi må sikre/krevje at område der det skal nyttast masser frå skipstunnelen ikkje blir skjemmande, eller vert liggande som uferdige fyllingar der ein ikkje har ei plan for / økonomi til å fullføre prosjekt. Det er viktig fordi vi ynskjer at Skipstunnelen også skal gi positive synergieffektar for reiselivsnæringa som ein destinasjon. Ei endeleg avklaring på korleis desse areala kan utviklast vil skje gjennom reguleringsplanar som det er krav om i arealplanen . Det vil bli høve for statsforvaltaren å kome med protestar der.

Vi meiner difor det er rett at arealplanen tek høgde for nokon fleire areal enn det vi trur/veit vil bli realisert. Dette ser ut til å vere vanskeleg for kommunen å få gjere fordi Statsforvaltaren har motsegn til mange av områda. Dei meiner at tiltaka har for store negative konsekvensar i forhold til «nullalternativet» (botnen av Moldefjorden). Dessverre opplever ein ikkje at Statsforvaltaren vektar dette fornuftig. Det kan virke som at Statsforvaltaren ikkje tek innover seg at det aller største inngrepet er Stad Skipstunnel! Ein må sjå dei andre tiltaka i lys av dette irreversible tiltaket og som eit alternativ til dumping i sjøen med ukjente konsekvensar for marine ressursar og marint biomangfald, og utan moglegheit til avbøtande tiltak.

Det kjem fram frå sakspapira at Statsforvaltaren ikkje har funne det naudsynt å kome på synfaring trass i ynskjer om dette. Det er synd, og bør vere ekstra god grunn for å politisk sikre at vi bevarer handlingsrom og får Statsforvaltaren til å komme på synfaring. Stad skipstunnel er eit nasjonalt gigantisk prosjekt. Kanskje kunne vi alle spart ressursar og funne betre løysingar om Statsforvaltaren var villig til å kome ut av kontoret og sjå ting i perspektiv.

Stad Skipstunnel er eit nasjonalt prosjekt som vil ha både nasjonale og regionale positive ringverknadar. Det er viktig at fylkeskommune og stat spelar på lag med Stad kommune som vertskommune dersom ein skal kunne oppnå dei positive ringverknadane det har vore snakka om. For å bevare handlingsrom må kommunen vinne fram i meklinga med Statsforvaltaren. Staten (Kystverket) bør også ta meir ansvar for å bidra til samfunnsnyttig og berekraftig bruk av massane.