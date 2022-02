– Når vi gjer jobben vår

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Ingebjørg Nilsen Stokkenes, redaktør/dagleg leiar Fjordabladet, og er eit svar på kritikken som har kome av Fjordabladet sin omtale av Okla vindpark dei siste dagane gjennom innlegg i Fjordabladet og ein artikkel i Fjordenes Tidende.

Siste veka har Fjordabladet fått kritikk gjennom lesarbrev frå Hans Christian Hansen i Stad Landskap og Jon Frogner, leiar i Stad Venstre. Ein kritikk etter at Fjordabladet skreiv reportasje og leiarartikkel om at Okla Vindkraft no er i drift, og vi besøkte det som har vore anleggsområdet til Okla.

Liknande kritikk kjem fram i eit stort oppslag i Fjordenes Tidende tysdag 8. februar, der utbyggjar ikkje er intervjua.

Det er kraftige påstandar som vert servert. Ifølgje Hansen vert historia skrive om, ein påstand som Fjordenes Tidende vel å ikkje stille spørsmål ved.

Frogner meiner på si side at vi har vorte PR-byrå for utbyggar Falck Renewables.

Vår oppgåve som journalistar og avis er å snakke med alle partar. Viss vi har skrive faktafeil så rettar ein det sjølvsagt så fort som mogleg.

Nokon vil like det ein skriv, andre ikkje. Det kan gjelde plan for sjøareal eller bustadfelt – og i dette tilfelle vindkraftverk på Okla.

Vi har opplysningsplikt, og skal få fram alle sider i ei sak. Det er elles fritt kjeldeval i journalistikken.

Fjordabladet har følgd utviklinga av Okla tett i mange år. Vi har skrive side opp og side ned om folkemøte, demonstrasjonar, ulike meiningar frå motstandarar, og ikkje minst arrangerte Fjordabladet valdebatt på Stadlandet, der vi hadde alle parti på plass med eit tema i fokus – utbygginga på Okla. Frå utbyggjar si side har det vore meir stille.

No står vindmøllene der, enten ein likar det eller ikkje. Det er heilt på sin plass at vi lagar reportasje med utbyggjaren. Vi fekk høve til å gi leserane vår eit unikt innblikk i området - for å belyse også denne sida av saka.

Det er faktisk vårt samfunnsoppdrag at vi også høyrer på den sida av saka.

Det er rett som Fjordenes Tidende skriv at underteikna var kjent med kritikken (vi presenterte lesarinnlegga så fort vi fekk dei), men underteikna fekk ikkje god nok tid til å kome med samtidig imøtegåing.