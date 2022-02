– Torer vi å by kvarandre opp til dans igjen?

Meninger

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 11. februar.

Det er ikkje enkelt å skrive om smittevernreglar og smittevernråd. Gjennom koronapandemien har råd og reglar endra seg fort fram og tilbake. Nokon har sagt at det går så fort at reglane endrar seg medan ein skriv.

I skrivande stund gjeld framleis regelen om å halde minst ein meter avstand til andre. Her har dei aller fleste av oss gjort ein god innsats, men det er fort gjort å gløyme seg. Det har vi den siste tida sett har blitt omtalt i fleire riksmedia. Vi passar på kvarandre, og gjer det vi kan for å kjempe mot at koronaviruset skal spreie seg for fort.

For dei som skal arrangere kulturarrangement og sosiale tilstellingar er det vanskeleg vite kva dei skal gjere. Skal ein vere optimistar eller skal ein avlyse? Sjølv om mykje er usikkert kom følgjande gladmelding denne veka: – Det blir dansegalla i mars, sa Måløy Musikklag til Fjordenes Tidende.

– Nå er det bestemt. Det blir dansegalla! – Vi har tatt avgjørelsen. Det blir dansegalla i Samfunnshallen neste måned, sier leder i Måløy Musikklag, Kjell Gunnar Tennebø til Fjordenes Tidende.

Det er flott at optimistar som Måløy Musikklag og andre lag og organisasjonar planlegg for sosiale tilstellingar, sjølv om mykje framleis er usikkert. Om helsestyresmaktene meiner at det er forsvarleg, vil vi truleg snart får lov til å nærme oss kvarandre igjen. Når eg skriv dette er det framleis danseforbod i landet. I reglane frå 1. februar står det at på serveringsstader er det ikkje lov å gjennomføre aktivetar som fører til mindre enn ein meter avstand mellom gjestane, til dømes dansing.

I februar 2022 er det truleg ingen som reagerer på at det faktisk ikkje er lov til å danse nærare enn ein meter til andre. Hadde ein på leiarplass for eit par år sidan skrive om danseforbod, ville vi undra oss over kva samfunn vi levde i.

No er det naturleg å halde avstand. Det har hjelpt oss mykje i pandemien. Med å halde avstand har ein bidrege til å halde smitten nede. No er smittetrykket stort, men risiokovurderinga frå FHI seier at ein likevel innan kort tid kan opne opp samfunnet utan særlege smitteverntiltak.

Kva har denne avstanden gjort med oss som samfunn og medmenneske? Vil det bli naturleg og akseptabelt å vere nær kvarandre igjen? Det blir spennande om vi kjem til å hugse dansestega, men kanskje endå meir spennande om vi i det heile torer å by opp til ein tett dans igjen? Og når vi skal takke for dansen, skal vi då takke opp i handa eller skal vi halde fram å bruke olbogen?